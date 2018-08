La única mancha negra del técnico del Real Madrid en la Roja fue con Uruguay

Julen Lopetegui llegó al Santiago Bernabeu de manera precipitada, abandonando la selección española dos días antes de su debut en el Mundial de Rusia 2018 por despido por parte de la Real Federación Española de Fútbol. Pero antes de ello tuvo 70 partidos con la Roja, 20 de ellos con la mayor y 50 con las juveniles.

La carrera como entrenador del actual DT del Real Madrid comenzó luego de su retiro de la carrera como futbolista, en la cual aparecen como nombres destacados Real Madrid y Barcelona, aunque su mayor participación fue en Logroñés y Rayo Vallecano. Como técnico arrancó como asistente de Juan Santisteban en la sub 17 en 2003 para luego seguir en el Rayo, Real Madrid Castilla y las inferiores de España.

En 2010 arrancó con la sub 18 y luego estuvo con la sub 19 en el Europeo de 2012 donde salió campeón. También supo conquistar el Europeo sub 21 en 2013, pero entre medio estuvo en el Mundial sub 20 de Turquía en 2013 donde se cruzó en cuartos de final con Uruguay.

En ese momento, la Celeste venía de ganarle a Nigeria por 2-1 en octavos de final y de pasar una fase de grupos como segundo tras Croacia (1°) y superando a Uzbekistán y Nueva Zelanda.

En ese partido, Juan Verzeri (actual asistente de Diego Aguirre en São Paulo) mandó a la cancha a Guillermo De Amores; Guillermo Varela, José María Giménez, Gastón Silva, Gianni Rodríguez; Leonardo Pais, Sebastián Cristóforo, Federico Gino, Diego Laxalt; Giorgian De Arrascaeta y Nicolás López. Los cambios fueron Diego Rolan por Gino 78', Felipe Avenatti por Cristóforo 98' y Emiliano Velázquez por Varela 109'.

Por su parte, Lopetegui jugó con Daniel Sotres (91’ Rubén Yánez); Javi Manquillo, Derik Osede, Israel Puerto y Juan Benat; José Campaña (68’ Paco Alcácer) y Saúl Níguez; Joaquín Suso, Óliver Torres y Gerard Deulofeu (86’ Denis Suárez); y Jesé Rodríguez.

El partido terminó con un empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios, pero en el primer tiempo del alargue Felipe Avenatti anotó el único gol del partido para la Celeste luego de un córner ejecutado por Giorgian De Arrascaeta.

Luego Uruguay superó a Irak (por penales) en semifinales y llegó a la final contra Francia, perdiendo finalmente en la definición desde los once pasos por 4-1.

Aquel partido contra Uruguay fue el único que perdió Lopetegui, actual técnico de Real Madrid, como entrenador de la Roja por el dato dado por el periodista español "Mister Chip". Luego vino su época en Porto donde durante dos años perdió nueve encuentros (dos ante Sporting, Benfica, tres ante Marítimo, Bayern Munich, Dynamo Kyiv y Chelsea). En los dos partidos al frente del "Merengue", perdió contra Atlético de Madrid en el alargue de la Supercopa de España y ganó en su debut en LaLiga con Getafe.