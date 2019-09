Umpiérrez: “Es lo mismo pero sé que tiene otra repercusión arbitrarle a un grande”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Me enteré ayer antes del partido entre Cerro y Boston River en Florida. Yo estaba allá y Gabriel (Popovits, su esposo) me llamó y como estaba preparando las cosas de ese partido, no vi la llamada y después vi que me dejó un mensaje”, le contó Claudia Umpiérrez al programa “Tirando Paredes” (Radio 1010) acerca de cómo se enteró de la designación para el fin de semana.

Acerca de los que significa ser árbitro principal en un encuentro de Peñarol, Claudia Umpiérrez expresó que “es lo mismo pero sabiendo que tiene otra repercusión, que hay mas ojos mirando obviamente y que muchas veces están buscando el mínimo detalle para ver si uno acierta o no. Pero en definitiva después que los partidos empiezan son 90 minutos y yo estoy hace15 años en esto. No me cambia nada”.

“Sé que la previa va a ser con una adrenalina distinta pero no cambia nada. En el Mundial también me pasó, ya hice partidos del Apertura y esas experiencias, sobre todo las internacionales, me hicieron madurar y eso suma para encarar estas instancias”, dijo la jueza de 36 años.

Acerca de lo que significa estar al mando de un partido de estas características, Umpiérrez remarcó que “es lindo y es una responsabilidad enorme, pero después del cuarto año en esta categoría si el Colegio consideró darme este partido entendió que este es el momento y que cuento con la maduración, estado físico, la parte técnica y con todo lo que se necesita para dirigir este tipo de partidos. Y en cuanto a soportar entre comillas la presión, eso ya hace tiempo lo tengo superado y para mi todos los partidos son importantes porque un error en un encuentro de Primera B hace que el fin de semana siguiente no arbitres. Entonces es lo mismo y simplemente tengo estar concentrada y disfrutarlo, porque es algo que esperaba hace tiempo ya”.

Por último, Claudia Umpiérrez cerró diciendo que “yo no tengo que demostrar nada porque para mí es un partido más. Voy a salir con la misma responsabilidad de siempre a darlo todo y tratar de disfrutar este partido que espero hace mucho tiempo”.