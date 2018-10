La delegación de Nacional se enteró de la sanción de 100 UR y un partido al Gran Parque Central cuando recién llegaron al Hotel Windsor Marapendi en la noche del lunes. La noticia cayó como un balde de agua fría, porque encima la suspensión del escenario será en la última fecha del Clausura contra Danubio, cuando se está definiendo el Uruguayo.

"Me parece sano para todo el fútbol uruguayo que cuando haya cosas que no estén de acuerdo a los valores básicos, se actúe. Eso que quede claro, porque sino se puede malentender de que uno está justificando cosas y no es así. Yo no justifico nada, lo que está mal, está mal, venga de donde venga", dijo el vicepresidente Álvaro Paz, al mismo tiempo que agregó que "nos sorprendió la rapidez con la que salió la sanción porque justamente para aplicar el 12.2 del reglamento, que es el de la responsabilidad objetiva de los clubes, es necesario que haya una indudable participación colectiva en los hechos. En algo individual o algo aislado, no debería aplicar. En el momento de salir la sanción, si bien había gente investigada, no había nada que se hubiera comprobado. No se sabe si lo hizo una persona, dos, tres. Por eso me extraña que se tomen sanciones sin tener todas las pruebas".

Paz sostuvo además, en declaraciones a Ovación, que "después lo otro. Parece que se van a empezar de una vez por todas en este fútbol a tomar decisiones con respecto a lo que está mal y a lo que no cumple con los valores básicos de convivencia... Estamos hartos de escuchar canciones sobre la muerte de un hincha o mofándose de ese tipo de situaciones. En particular, la hinchada de Nacional ha sufrido en los últimos 20 años constantes situaciones de violencia verbal, personas que se mofaron de la muerte de Diego Posadas o hinchadas en el Centenario riéndose de eso; se llegó inclusive en un clásico a que se llegara a amenazas a algún jugador. Ese tipo de cosas es una aberración venga de dónde venga".

"Me parece pésimo la persona de Nacional que haya​ hecho algo como lo del otro día. Creo que ni de Nacional es, es una persona que no tendría que estar dentro de un escenario de fútbol. Bueno, si ahora todo cambió y aparentemente se van a tomar medidas drásticas y muy rápidas, me parece que se debe mantener. Ahora probablemente vamos a tener clásicos en poco tiempo, veremos qué pasa cuando 10.000 personas se pongan a cantar una canción mofándose de la muerte de un hincha, no sé, se parará el partido o se parará el campeonato. Meterán a 10.000 personas presas, no sé... Quiero saber qué es lo que va a pasar, y lo que sí aspiro es que esto sea que a partir de ahora para todos igual, si no, sinceramente quedará en un hecho aislado", añadió el vicepresidente tricolor.

Por último, sobre la sanción al GPC, especificó que "se sabe que el Parque es nuestra casa, donde nos sentimos cómodos, fuertes. Y justamente sale rápido la sanción y eso probablemente nos impida jugar en el Parque. Ya hemos sufrido cinco fechas de sanción por un hecho también aislado, que pasó en el partido River - Wanderers, que también atropellaron a personal de recaudación y no pasó nada, ahí la Intergremial no apareció, no hubo denuncia. No me gusta ver fantasmas... Pero la verdad creo que con Nacional enseguida hay una sanción y en las otras canchas no pasa nada. Lo único que quiero es que haya ley pareja para todos y que las personas que no tengan que estar en un estadio, no estén más. Hemos invertido millones de dólares para las cámaras de seguridad, bueno, ahora hay que usarlas. A esa gente hay que erradicarla sea del cuadro que sea".