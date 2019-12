Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Mesa Ejecutiva, presidida por Juan Ceretta decidió en la tarde de este lunes, fijar la última fecha del torneo para el próximo jueves, pero en dos horarios. La fijación además es en forma condicional porque depende de que los árbitros levanten mañana martes la medida que tomaron el viernes pasado por la que se paró el fútbol.

Los partidos que se jugarán por la tarde, a las 17 horas, son los siguientes: Liverpool-River Plate; Wanderers-Cerro; Rampla Juniors-Fénix; Boston River-Danubio y Racing-Plaza Colonia. Este último será televisado.

Los tres restantes se disputarán por la noche, a las 20:30 horas: Peñarol-Cerro Largo en el CDS; Juventud de Las Piedras-Nacional en el Centenario y Defensor Sporting- Progreso en el Franzini.

Así las cosas, el gran perjudicado es Plaza Colonia, que tiene chance de ganar el Clausura, a pesar de que depende de otros resultados, y jugará por la tarde. Mientras que los otros clubes involucrados en la definición del torneo, léase Nacional, Peñarol y Progreso, lo hacen por la noche.

Cabe recordar a su vez, que Cerro Largo estaba dispuesto a no presentarse si fijaban la fecha el jueves, porque ya estuvo en Montevideo y regresó a Melo tras la suspensión. O sea que tendrá que volver a viajar hacia la capital en la misma semana. Así lo había afirmado el presidente arachán Ernesto Dehl, quien tras conocerse la fijación decidió pedir una audiencia en la AUF.

Condicional Así se jugaría la fecha 15 del Clausura.

Liverpool vs. River Plate.

Cancha: Belvedere. Hora: 17.00.



Wanderers vs. Cerro.

Cancha Viera. Hora: 17.00.



Rampla Juniors vs. Fénix.

Cancha: Olímpico. Hora: 17.00.



Racing vs. Plaza Colonia.

Cancha: Roberto. Hora: 17.00.



Boston River vs. Danubio.

Cancha: Campeones Olímpicos (Florida). Hora: 17.00.



Defensor Sporting vs. Progreso

Cancha: Franzini. Hora: 20.30.



Peñarol vs. Cerro Largo.

Cancha: Campeón del Siglo. Hora: 20.30.



Juventud vs. Nacional.

Cancha: Estadio Centenario. Hora: 20.30.