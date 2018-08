La última chance para escapar del servicio militar

Después del calvario del Mundial, a Heung-Min Son, jugador de la Selección de Corea del Sur, le queda una oportunidad más para evitar cumplir los dos años de servicio militar obligatorio.



En Rusia 2018, el jugador del Tottenham, tenía que llegar con su selección hasta los octavos de final, caso contrario perdería dos años de carrera como futbolista por la obligatoriedad de tener que cumplir con el servicio militar. El destino ya parecía sellado. Sin embargo, el jugador tendrá una nueva oportunidad en los Juegos Asiáticos, donde una medalla de oro evitaría que Son tuviera que realizar este servicio.



El Tottenham abre sin problemas las puertas para que Heung-Min Son compita en este certamen con la esperanza de no perderlo durante casi dos años.



Son tiene 26 años y todos los ciudadanos surcoreanos deben haber ingresado en la mili al cumplir los 27. La ley establece exenciones para los deportistas que logren éxitos internacionales, como ganar el oro en unos Juegos Olímpicos o Asiáticos.



Son estos últimos los que plantean la oportunidad para Son, que, al igual que el resto de internacionales, acuden a la cita que se celebra en Indonesia del 18 de agosto al 2 de septiembre (la competición de fútbol masculino comenzará el miércoles 15 y acabará el 1 de septiembre). Extraordinariamente, una medalla de cualquier metal podría valerles.



"Por supuesto que nuestro objetivo es el oro, pero hay un largo camino hasta llegar a la final. He pensado mucho en los Juegos Asiáticos. Vencimos a Alemania en el Mundial cuando nadie lo esperaba. De la misma manera nosotros podemos perder aquí contra otros equipos asiáticos. Si no lo damos todo en cada partido, será duro", dijo Son a su llegada a Indonesia en declaraciones que recoge el Daily Mail.



En la fase de grupos, Corea del Sur se enfrentará a Bahréin (miércoles 15), Malasia (viernes 17) y Kirguistán (lunes 20). La primera ronda de eliminatorias será de octavos de final. Corea del Sur ha ganado el oro en los Juegos Asiáticos cuatro veces y es la vigente campeona.