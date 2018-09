España y Croacia se roban toda la atención

Este martes por la tarde la fecha FIFA estará marcada por una gran cantidad de partidos correspondientes a la UEFA Nations League, el torneo de selecciones europeas que se juega en varias series.

Como destaque, resalta el encuentro que en Elche disputarán España y Croacia en un duelo especial para los anfitriones ya que será el debut de Luis Enrique como entrenador de La Furia jugando como local y será nada menos que ante el vicecampeón del Mundo.

Todos los partidos para este martes

15:45 hs. UEFA Nations League España vs. Croacia DIRECTV Sports 610 / 1610 HD

15:45 hs. UEFA Nations League Islandia vs. Bélgica DIRECTV Sports 2 612 / 1612 HD

15:45 hs. UEFA Nations League Bosnia vs. Austria DIRECTV Sports + 613 / 1613 HD

15:45 hs. UEFA Nations League Hungría vs. Grecia DIRECTV Sports 614 / 1614 HD

15:45 hs. UEFA Nations League Finlandia vs. Estonia DIRECTV Sports 615 / 1615 HD

15:45 hs. UEFA Nations League San Marino vs. Luxemburgo DIRECTV Sports 616 / 1616 HD

15:45 hs. UEFA Nations League Moldavia vs. Bielorrusia DIRECTV Sports 617 / 1617 HD

15:45 hs. UEFA Nations League Polonia vs. Irlanda DIRECTV Sports 618 / 1618 HD

15:45 hs. UEFA Nations League Israel vs. Irlanda del Norte DIRECTV Sports 619 / 1619 HD