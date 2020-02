UEFA Champions League: vuelve con cruces de alto nivel 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La UEFA Champions League vuelve esta semana con cuatro partidos de las ocho llaves de octavos de final. Todos los cruces son Borussia Dortmund vs. PSG, Atlético de Madrid vs. Liverpool, Valencia vs. Atalanta, Leipzig vs. Tottenham, Barcelona vs. Napoli, Chelsea vs. Bayern Munich, Real Madrid vs. Manchester City y Juventus vs. Lyon.



Borussia Dortmund vs. PSG Dos que se quieren sacar la espina de la Champions



Será uno de los primeros juegos de octavos de final y uno de los más atractivos por lo que ambos equipos han hecho hasta el momento en el torneo y por las figuras que integran los planteles.



De todas maneras, Borussia Dortmund y PSG son dos equipos que hace mucho tienen la ambición de ganar la Champions League, pero no se les ha dado.

Jugadores del PSG celebrando un gol

El conjunto alemán tuvo su chance en la temporada 2012/13 pero cayó en la final, mientras que los franceses todavía esperan por su oportunidad para ganar por primera vez este certamen.



En materia de planteles, son dos equipos que tienen un gran poderío, pero donde el Dortmund saca algo de ventaja por tener un grupo un poco más parejo en todas las líneas.

Erling Haaland. Foto: AFP.

Los dos cuentan con un ataque de temer, pero Borussia Dortmund presenta más seguridad en la defensa que el PSG, aunque ambos cuentan con grandes arqueros y ataques con mucho gol.



Para cualquiera de los dos que quede eliminado significará un golpe duro por lo que representan cada equipo a nivel europeo.

Atlético de Madrid vs. Liverpool Mano a mano con el último campeón del certamen



Los 22 puntos de diferencia con su escolta en la Premier League y el hecho de ser el último campeón de la UEFA Champions League y del Mundial de Clubes, lo pone a Liverpool como un candidato a repetir el título, pero enfrente tendrá a un rival como el Atlético de Madrid que se presenta como un equipo aguerrido y que de la mano del “Cholo” Simeone ha logrado batacazos.

Foto: AFP

Precisamente uno de esos es lo que buscará el conjunto colchonero, ya que enfrentará a una de las delanteras más goleadoras como la formada por Mané, Salah y Firmino.

Para detenerlos podría contar con un uruguayo, ya que José María Giménez retornaría a la titularidad.

José María Giménez iniciando una salida del Atlético de Madrid

En materia ofensiva, le ha costado mucho al Atlético en esta temporada y por eso el primer objetivo que deberá cumplir el equipo de Madrid es que no le anoten y a partir de allí buscar el gol.



La paridad más grande, sin duda, pasa por el arco, pues tanto Alisson como Oblak se pueden considerar hoy como dos de los mejores arqueros del mundo.

Valencia vs. atalanta Las sorpresas que estarán cara a cara en octavos



Líder sorpresivo en un grupo muy parejo, Valencia alcanzó la clasificación a los octavos de final y el destino le deparó que debía enfrentarse con un equipo que también fue sorpresa: Atalanta.



El duelo enfrentará a dos equipos de segunda línea en Europa, pero que en sus respectivas ligas no solo lograron buenos rendimientos en la pasada temporada, también lo están haciendo en la actual.

Maximiliano Gómez. Foto: EFE.

El conjunto español cuenta con un Maximiliano Gómez que es el goleador del equipo y el principal arma ofensiva del club, aunque todavía tiene en el debe marcar en la Champions League.

Por su parte, Atalanta arriba a este encuentro con un gran poderío en materia de goles anotados donde lleva 27 tantos en los últimos 10 partidos por todas las competencias con hombres como el “Papu” Gómez, Josip Ilicic, Luis Muriel o Duván Zapata que le están dando rédito.

Lo cierto es que para cualquiera de los dos equipos meterse entre los ocho mejores será un logro muy importante y el destino quiso que su rival no sea una de las bestias de Europa, lo que sin duda les abre una puerta a la ilusión.

Leipzig vs. Tottenham La revelación alemana ante el último vicecampeón



Ver al Leipzig en las primeras posiciones de la Bundesliga se ha convertido en algo habitual en el fútbol alemán. De hecho, fue líder hasta hace muy pocas fechas cuando el Bayern Munich le arrebató el lugar.



Con ese aliciente y con un plantel muy parejo y con mucha juventud, el conjunto alemán se ilusiona con avanzar, pero enfrente no tendrá a un rival sencillo porque estára el Tottenham de Mourinho. El último vicecampeón de la UEFA Champions League arriba a este encuentro como favorito, pero con bajas de nivel como la de Harry Kane.

Con el joven Timo Werner como principal apuesta de gol, Leipzig sueña con dar el batacazo y hacer sufrir a un equipo de Mourinho que hace poco recuperó a su arquero titular Hugo Lloris, quien significa mucho para un equipo que sufrió con su ausencia.



Dele Alli y Heung Min Son en el ataque de los Spurs pueden complicar a cualquier defensa y para evitarlo, los jugadores del Leipzig deberán estar atentos y así dejar sin competencia a uno de los mejores de la temporada 2018/19.

Barcelona vs. Napoli Un gigante que tiene la intención de levantarse



Si uno piensa en Barcelona se le vienen a la cabeza muchos trofeos, golazos y la presencia de Lionel Messi y de Luis Suárez. Bueno, por un lado el “Pistolero” no podrá estar y por otro el argentino no atraviesa el mejor momento deportivo, lo que le da esperanzas a su rival: Napoli.



Es verdad que el elenco italiano tampoco marcha muy bien y de hecho está muy por debajo de lo esperado en la Serie A, pero cuenta con una camada nueva de jugadores que podrían sorprender a un conjunto culé que se ha mostrado muy irregular.

Luego de la dolorosa eliminación de la pasada temporada frente al Liverpool los ahora dirigidos por Quique Setién intentarán avanzar al menos una casilla más para empezar a ilusionarse con volver a ganar el trofeo de la UEFA Champions League.



Por su parte, Napoli intentará dar el batacazo de la mano de jugadores como Lorenzo Insigne o Dries Mertens, los estandartes de los dirigidos por Gennaro Gattuso que no la tendrán fácil, pero tampoco imposible.

Chelsea vs. Bayern Munich Una final que se reedita con planteles muy distintos



Chelsea y Bayern Munich definieron la UEFA Champions League de 2012. Hoy, ocho años después, los planteles han cambiado mucho y las chances de llegar a esta instancia se han complicado mucho más.



Es verdad que el conjunto alemán ha mantenido una base y sigue siendo uno de los más fuertes de Europa, en tanto Chelsea atraviesa un proceso de renovación que lo golpeó duro.

Foto: Reuters.

Con Lampard -que ganó esa Champions como jugador- como entrenador, Chelsea cuenta con jugadores experientes, pero con una base juvenil que es lo que le hace perder algunos escalones tanto en la carrera por ganar esta llave como en la de ganar el certamen.

Robert Lewadonwski y Philippe Coutinho celebran en el duelo entre Bayern Munich y Werder Bremen. Foto: AFP

La presencia de un jugador como Robert Lewandowski en Bayern Munich lo mantiene como candidato, tal vez bastante más abajo de otros equipos, pero igualmente con chances.



El conjunto londinense debe tener en cuenta dos premisas que pueden ser importantes y que pueden ayudarlo: ganar en casa y luego hacer un partido perfecto en Alemania donde el Bayern se hace muy fuerte.

Real Madrid vs. Manchester City Dos grandes que intentan evitar una catástrofe



Cuando uno piensa en cuadros grandes de Europa en la actualidad, los nombres de estos dos salen a la luz y de eso no cabe duda. De un lado Real Madrid y del otro Manchester City, que protagonizarán uno de los duelos más interesantes de los octavos de final teniendo en cuenta que para cualquiera de los dos equipos sería un fracaso quedar eliminado en esta fase del certamen.

Foto: AFP

Como si eso no fuera poco, la noticia que se dio a conocer hace unos días con la sanción al Manchester City de no poder disputar torneos UEFA en los próximos dos años hace que a los de Pep Guardiola se les agregue un peso más para la actual temporada.

Foto: Reuters,

Enfrente estará un Real Madrid irregular y que, aunque es líder de la Liga de España, no ha mostrado el juego atildado que uno puede esperar. El uruguayo Federico Valverde es una de las figuras en el mediocampo y apoyado en jugadores como Kroos, Modric o el propio Benzema, los merengues de Zidane intentarán volver a lo más alto del fútbol europeo.

Juventus vs. Lyon Un duelo que a priori es de los más desparejos



Todo el nivel y la historia contenida de Juventus se enfrentará a un equipo como el Lyon que no atraviesa un gran momento en la Ligue 1 y que sin duda no es uno de los candidatos a meterse entre los ocho mejores del certamen.



La presencia de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala o del propio Rodrigo Bentancur le da un nivel a la Vecchia Signora que lo transforma en uno de los equipos más fuertes y que en el caso de avanzar a la próxima fase podría ser un firme candidato al título.



Comandado por Memphis Depay, el equipo francés solo puede esperar el batacazo que sería eliminar a un elenco como Juventus con el presupuesto y el plantel que manejan los de Maurizio Sarri.

Foto: Reuters

Estos detalles demuestran que la llave entre la Juve y Lyon es de las más desparejas de los octavos de final.



A su vez, para Juventus se trata de una nueva oportunidad de alcanzar el título de la Champions, que en los últimos años se le negó dos veces y que no puede conseguir desde la temporada 1995/96, lo que es el gran debe para un club que, sin embargo, lleva ocho títulos consecutivos en Italia.