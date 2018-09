"Tuvimos mala definición, a veces es cuestión de suerte"

“Se buscó por todos los medios, no se concretó. Ahí estuvo la clave", comenzó diciendo el "Cacique" luego del empate de Nacional sin goles ante River en el Saroldi. "No se dio el resultado. Mala definición, a veces es cuestión de suerte. Cuatro pelotas en el palo. Intentamos pero no se pudo concretar. Nos vamos disgustados por el resultado. No se dio. Estamos en la definición, primeros en la tabla Anual”, agregó.

Antes del partido tomó la decisión de dejar afuera de Brian Ocampo, luego de haber cumplido su fecha de suspensión por la expulsión ante Defensor. “Siempre en el fútbol y en el día a día hay que tomar decisiones. Pequeñas, grandes, se toman decisiones", comentó.

"Hay que corregir y progresar. No entró, faltó la contundencia en el arco rival. Insistimos por todos lados, no se pudo concretar. Me gustó el partido del Chory (Castro) en líneas generales, estuvo bien, como con muchos jugadores”, continuó el entrenador.

“Me voy conforme con varios pasajes del partido y obviamente no me voy conforme con el resultado. Tuvimos chances, no entró. Quedan jornadas todavía, hay duelos directos, hay que seguir trabajando”, finalizó.