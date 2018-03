El "Tuna" Fornaroli reapareció en la red rival, pero perdió el clásico

El Melbourne Victory se impuso en ardiente y emocionante clásico ante el Melbourne City derbis de la A-League de Australia. El partido tuvo todos los condimentos porque el VAR anuló un gol a los 52 segundos de juego, hubo una amague de pelea generalizada a la finalización del primer tiempo y el árbitro se vio obligado a mostrar siete tarjetas amarillas en una contienda que estuvo muy reñida.



El delantero uruguayo Bruno Fornaroli reapareció en la red al convertir en el minuto 54 y de penal el tanto que puso el cotejo igualado en un tanto por bando, pero su equipo el Melbourne City no logró adueñarse del partido y terminó cediendo los tres puntos.



A la estrella de la victoria, Kosta Barbarouses, fue a quien le anularon el tanto cuando el reloj ni siquiera había marcado un minuto de juego. Se comprobó con la utilización del video arbitraje que estaba en posición adelantada, pero el internacional neozelandés no tuvo que esperar mucho para impactar en el marcador, porque a los 12 de juego consiguió la ventaja para su equipo.



Con su definición arriba en la ejecución del penal, el delantero uruguayo se metió en la lista de los 10 mejores goleadores de la Liga de todos los tiempos.



Igualmente, ese gol no impidió que el Victory recuperara el dominio del partido y mucho menos del marcador porque Leroy George consiguió de cabeza el tanto que otorgó los tres puntos. De esta forma, quedaron a una unidad de su adversario (33-32)en la tercera posición de un certamen que lidera el Sydney muy lejos arriba (52) y al Newcastle Jets (41) en el segundo lugar.