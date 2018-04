“Para nosotros en Tucumán será una final y así nos vamos a preparar para el partido. Sería un paso importante sacar un buen resultado en Argentina porque definimos de local donde el equipo se hace fuerte”, sentenció Leonardo Ramos, consciente de que Peñarol puede concretar su clasificación en la próxima fecha.



Sobre el duelo ante Libertad manifestó: “Tengo una alegría enorme y esto no hace más que asegurar y demostrar el plantel que tenemos. Vienen de una seguidilla importante y muchas veces la gente no entiende que hay jugadores que dejan la vida”.



“Me gustó más lo de Paraguay que lo de hoy (por ayer) pero en el segundo tiempo el equipo marcó con una presión alta y en los primeros cinco minutos casi hacemos el gol con la del ‘Toro’. El partido era un ida y vuelta constante y eso no nos servía y por eso lo terminamos poniendo a Giovanni (González) y al ‘Chiche’ (Corujo) y ahí intentamos una presión más alta”, explicó el entrenador aurinegro.



Ramos afirmó que “el mensaje que tenemos que mandar es de tranquilidad y que los hinchas sepan que tienen un plantel que deja todo y donde muchos son hinchas del club” y no descartó que se registren variantes ante Progreso: “No somos de variar los equipos, pero tenemos que ser inteligentes y cuidar a los jugadores que lo necesitan”.