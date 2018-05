45 minutos con poco y nada de juego

PRIMER TIEMPO

Floja primera parte de ambos. Peñarol, como era de esperarse, no tuvo apuro por sacar cada vez que la pelota se iba afuera y eso hizo el partido muy lento, aunque por el momento es lo que le sirve al aurinegro y lo está haciendo bien.



Ramón Arias y Fabricio Formiliano seguramente terminaron con chichones de sacar tantas pelotas aéreas y frontales que llegaron de los jugadores de Atlético Tucumán.



El ingreso de Mathías Corujo, hasta ahora, le está dando rédito a Ramos porque no está sufriendo por ese lado y si bien todavía no lo necesita, aunque no le vendría mal, el aurinegro está lejos de anotar.



Las pelotas que le llegaron a Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández fueron pocas y eso también lleva a que a Peñarol le cueste hacerse del balón y que se recueste su arco.



De todas maneras, con el paso de los minutos el equipo de Leonardo Ramos comenzó a acomodarse en la cancha y pese a que no controló la pelota, sufrió un solo disparo al arco claro y fue en el final.



La tónica fue de un partido lento, muy disputado, típico de Copa Libertadores y donde Peñarol cerró bien los espacios para los ataques tucumanos, aunque no se puede confiar.