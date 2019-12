Tuchel: "No tengo una solución para Cavani en este momento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El técnico de PSG, el alemán Thomas Tuchel, dijo estar muy triste por la situación que está viviendo Edinson Cavani, que juega poco y parece destinado a abandonar París, pero subrayó: “No tengo una solución para Cavani en este momento”.

El “Matador” está bien, pero solo ha participado en ocho partidos de la Ligue 1 y jugando pocos minutos. En la última contienda ante el Nantes apenas pudo competir en siete minutos.

Y en la Champions League, por ejemplo, solo jugó durante unos minutos contra Brujas.

Tras el partido Tuchel habló de Cavani. “Hablamos con Edinson y lo discutimos. Los dos sabemos que es muy difícil para él. Lo que me pasa es muy triste. Jugamos muchos juegos con tres delanteros con un nueve en el medio. Cavani se lesionó al comienzo de la temporada, no es su culpa.(Mauro) Icardi en su lugar jugó muy bien en ese período, anotando mucho. Cuando jugamos con 4-3-3 podemos usar a uno de los tres delanteros extraordinarios. Están Mbappé, Icardi y Cavani. Estoy triste porque no tengo una solución para Cavani en este momento".

Tuchel lamenta la situación: "No se lo merece, Edinson es muy profesional y es apreciado en el vestuario. Cavani da positividad al equipo, pero no juega mucho en este período".