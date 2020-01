Tuchel no quiere que Cavani se vaya: "Esto no es el Monopoly"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, reiteró su negativa para que Edinson Cavani salga del club en actual mercado de fichajes. El alemán remarcó que su opinión es compartida por dirección deportiva del equipo francés.

“Tenemos la misma opinión. A los dos (Leonardo, director deportivo) no nos gusta cambiar demasiado durante el invierno (europeo) porque no es nuestra forma de actuar aquí, esto no es el Monopoly”, dijo Tuchel en una conferencia de prensa, confirmando la información del diario L’Equipe de que el club no quiere que Cavani se vaya ahora.

“Leonardo tiene mucha experiencia, sabe cómo ganar títulos y sabe lo que es necesario para que un equipo pueda hacerlo. Queremos ganar todos los títulos posibles y para eso necesitamos un gran equipo”, agregó el entrenador parisino.

Cavani, máximo goleador en la historia del PSG (198 goles), está al final del contrato al final de la temporada. Según RMC, el uruguayo acordó el lunes pasado con el club madrileño un contrato de dos años y medio para este invierno, pero parece que el club parisino no dejaría que eso se haga realidad.

“Los jugadores son humanos, un vestuario, un equipo que funciona muy bien junto, y que han creado un espíritu entre ellos. Así que cada vez que un jugador se va o viene, siempre es un poco incierto. Realmente no me gusta. Estamos contentos con el grupo ahora”, subrayó Tuchel.