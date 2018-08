Tucci confirmó que los clubes analizan implementar medidas

El presidente de River Plate, Willie Tucci, confirmó a Ovación que existe un profundo malestar en la dirigencia por el tenor de lo escrito en la carta que firmaron jugadores de la selección uruguaya, el presidente de OFI, el titular de Audaf y un dirigente de la Mutual de futbolistas.

Tucci remarcó que los dirigentes están analizando paralizar las actividades del fútbol uruguayo y hasta iniciar acciones legales porque se "hirió la moral de la gente".

“Si los jueces creen que somos tan desastrosos, paremos el fútbol. Eso sí, yo no voy a permitir que me digan amoral. Ellos no son quiénes para dar clases de moral y por eso voy a esperar que se retracten. No quiero llegar a la Justicia y espero tender puentes, pero hay algo que no podemos seguir permitiendo, y eso es que siempre los malos, los ineptos y corruptos estén siempre de este lado”, manifestó el titular de River.

En la reunión que se realizará esta noche, a la hora 19, en la AUF, se evaluarán todas las acciones que los clubes pueden llevar adelante. Aunque Tucci espera que los enojos vayan disminuyendo, para no dar pasos que terminen siendo contraproducentes para el fútbol uruguayo, porque el riesgo de desafiliación está latente, rechaza con firmeza el papel que adoptaron los 'grupos de interés' (jugadores y jueces). Lo que está claro es que el origen de todo esto es una lucha de poder político y económico, y que dos partes encontraron un enemigo en común. Pero el fútbol no puede ser rehén de ellos. Han habido cosas desafortunadas de ambos lados y a mi juicio no hay buenos de un lado y malos del otro".

acciones Buscan que FIFA modifique su decisión

Asimismo, Tucci hizo especial hincapié en las acciones que se están llevando adelante para que la FIFA revea la determinación de intervenir la AUF. "(Edgar) Welker ya está en Asunción junto con el doctor Guillermo Piedracueva, entre lunes y martes saldrá una delegación a Zurich para hablar directamente con Gianni Infantino. Nuestros argumentos son contundentes y creemos que hay buenas chances de que el tema de la intervención se afloje", precisó.

Para el dirigente por culpa de la lucha de poder "se pasaron de rosca. Esperemos que todas las partes lo entiendan y se pueda bajar la pelota. Que se construyan puentes para el diálogo".