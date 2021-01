Willie Tucci: "Arezo no necesita probar nada, se tiene que ir al exterior"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Willie Tucci, presidente de River Plate, ratificó que su institución tiene la idea de que Matías Arezo sea transferido al exterior porque el foco se ha puesto en lograr un precio muy elevado, absolutamente imposible para el mercado local. Agregó que puede haber novedades en ese sentido, porque Francisco Casal, su representante, lo está negociando en Europa y lo que se busca es que se transfiera en esta próxima ventana.

Aunque se viene manejando la posibilidad de que para el Torneo Apertura de la temporada 2021 el delantero se vincule a Peñarol, en su diálogo con Vamos Que Vamos (94.7 FM y 1050 AM), Tucci destacó que por su experiencia "cuando hemos mandado jugadores a Peñarol o a Nacional no han mejorado".

En ese sentido evocó que Ángel Rodríguez "pasó de ser el mejor 5 del Uruguay a no jugar. Y hoy está jugando en Fénix, después de haber pasado por cuadros de medio pelo para abajo cuando todos pensábamos que era el 5 de la Selección".

Además, opinó que hoy "Peñarol y Nacional tienen una presión tan grande que no sé si a los jugadores les hace bien. Y en particular Matías es un jugador que no necesita mostrarse en los grandes. Hoy está en todos los medios internacionales como el mejor 9 de su generación. Creo que Matías no necesita probar nada".

"El contrato de Matías es con River y la ficha es 100% de River. Lo que hace el grupo Casal es su representación. Hablo permanentemente, me van contando las gestiones que se van haciendo y vamos viendo. Pero en esto hay que tener nervios de acero para hacer un buen negocio, porque si uno se desespera bajas martillo y por ahí terminas dejando plata arriba de la mesa. Estamos tratando de que salga en este período y también Matías tiene una ansiedad importante", contó el titular darsenero.

La idea principal de River es lograr una negociación que le permita al club quedarse con un porcentaje de la ficha.