El trono que Gimnasia le puso a Diego Armando Maradona

Diego Maradona regresó de su viaje a Venezuela y se encontró con una sorpresa en el estadio de su equipo, Gimnasia y Esgrima de La Plata, para la reanudación de la Superliga: le prepararon un sillón especial para que observara el partido de anoche contra Vélez desde allí. La idea se repetirá cada vez que el equipo juegue de local en La Plata, según anunció el propio club.

Se trata de un sillón blanco y azul con las letras DM y el escudo de la institución. Maradona ya estampó su autógrafo en el respaldo del ya famoso sillón, que será subastado después del encuentro. La iniciativa se repetirá después de cada partido que Gimnasia dispute como local.

El sillón que le puso Gimnasia y Esgrima a Diego Maradona. Foto: EFE.

Se informó también que en la tienda oficial habrá réplicas disponibles para los hinchas triperos que quieran comprarlas, siempre firmadas por el ídolo.

En realidad, la idea de ofrecer un sillón al astro para que siguiera el partido junto a la cancha fue de Newell’s Old Boys, cuando Gimnasia lo visitó en Rosario. Newell’s contó con un breve pasaje de Maradona por sus filas en 1994, cuando todavía era futbolista.

En realidad, en esa ocasión había dos sillones iguales: uno que el ídolo autografió y fue destinado a una subasta con fines benéficos, y el otro se lo quedó el club rosarino para exhibirlo en un futuro museo.

El sillón que le puso Gimnasia y Esgrima a Diego Maradona. Foto: EFE.

Pese a que los resultados no siempre acompañan y Gimnasia está cerca del descenso, la locura por Maradona no conoce límites entre los hinchas del equipo platense. Si no escapan del descenso de la mano del 10, por lo menos los aficionados podrán decir que tuvieron a “al Diego” en su equipo. Y para el club, representa una fuente de ingresos.

Desde que asumió el cuerpo técnico encabezado por Maradona, Gimnasia y Esgrima disputó 12 partidos, con un récord de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas. El equipo ocupa el último lugar en la tabla de promedios (los tres últimos equipos descienden a la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino), aunque debe aclararse que ya estaba en esa posición cuando Diego inició su labor.