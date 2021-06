Triunfos de Rampla y Central; Albion le empató a Defensor en emocionante partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Triple jornada se disputó éste miércoles en el Estadio Charrúa, correspondiente al apasionante campeonato de la Segunda División Profesional.



A primera hora, Rampla Juniors derrotó a Villa Teresa por 1 a 0 en un resultado que se justifica por el buen primer tiempo que realizó el conjunto picapiedra.



El único tanto del partido fue anotado por el goleador Pablo Pereira quién conectó un preciso cabezazo tras gran jugada individual del colombiano Joshuam Berrios.



La segunda parte no fue atractiva, porque Rampla tuvo posibilidades de liquidar el encuentro, pero se encontró a un atento Jonny Da Silva. En el equipo de Nuevo París Marcelo Tabárez manejó los hijos mientras estuvo en la cancha pero sin encontrar un acompañamiento acorde en sus compañeros.



Nuevamente el colombiano Berrios fue figura, mostrando toda su gran categoría, lo cual le ha llevado a recibir en estas horas una oferta para continuar su carrera en el exterior.

EMPATE. Previo al inicio del torneo y haciendo un análisis de cada plantel, decíamos que Albion podía ser una de las sorpresas. Y en estas tres fechas, los “pioneros” no nos han dejado mal parados y ayer igualaron con Defensor Sporting 2 a 2, en un encuentro bien disputado y con emociones constantes.



A los 7 minutos llegó la apertura cuando a la salida de un tiro de esquina, Agustín Sant’Anna aprovechó la desconcentración del fondo de Albion y convirtió con un disparo que no parecía de gol. A partir de allí el trámite tuvo llegadas constantes sobre ambos arcos, pero sin la precisión necesaria para poder vencer a los guardametas.



En la segunda mitad, Albion ejerció el control del mediocampo con una rápida distribución del balón y superioridad numérica en dicho sector del campo. No extrañó que Pablo González a los 53 minutos igualara el cotejo con un disparo de más de 25 metros que terminó en el ángulo superior derecho de Matías Castro.



Con la salida de Pablo González y Cristian Sención, los “pioneros” perdieron ese dominio y Defensor fue modificando su ritmo de juego con los ingresos de Kevin Méndez y Matías Ocampo, que le brindaron una mejor transición en ofensiva. A falta de 12 minutos, apareció nuevamente “Viruta” Vera en el área rival y facturó de gran forma colocando el 2 a 1 en el marcador.

Pero al encuentro le quedaba un último capítulo, con un tiro libre de lejos de Leandro Zazpe que terminó venciendo a Castro y poniendo justicia en el tanteador final.



PALERMITANOS. Central Español tuvo una noche soñada, obteniendo una victoria resonante frente a Cerro por 3 a 2.



La efectividad y el buen trabajo de pressing y contragolpe fueron las claves fundamentales para que los dirigidos por Mario Szlafmyc obtuvieran las tres unidades. Raúl Tarragona de penal abrió el tanteador para Central, pero Diego Coelho igualó pocos instantes después Antes de finalizar el primer tiempo Juan Figueroa se adelantó a sus marcadores luego de un tiro de esquina bien ejecutado mandando el balón al fondo del arco.



La segunda mitad tuvo a Cerro como protagonista, pero la respuesta veloz de los delanteros palermitanos hicieron que el score aumentara a los 67 minutos con una muy buena definición de Mauricio Alonso. En la hora nuevamente Coelho descontó para Cerro, pero no le dió para llegar a la igualdad. Sin dudas que el regreso de Sebastián Fuentes y Raúl Tarragona (ambos afectados por Covid 19) fueron fundamentales para un excelente rendimiento palermitano.