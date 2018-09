Triunfo clave de Juventud

Por la fecha número 22 de las Segunda División Profesional, en el Parque Artigas de Las Piedas, Juventud derrotó por 1-0 a Villa Teresa con gol de Joaquín Zeballos.

La fecha continuará a partir de las 15.30 horas con cinco encuentros: Albion vs. Miramar Misiones (Nasazzi), Sud América vs. Rentistas (Obdulio Varela), Cerrito vs. Tacuarembó (Maracaná), Central Español vs. Cerro Largo (Palermo) y Deportivo Maldonado vs. Plaza Colonia (Domingo Burgueño Miguel).

El domingo se complementará la etapa con el partido entre Villa Teresa y Oriental. El mismo irá en el estadio Obdulio Varela desde las 15.30 horas.

Quedan cinco fechas, 15 puntos: de los 14 equipos la gran mayoría aún cuenta con chances de lograr el ascenso si en estas últimas jornadas tienen un remate acorde.