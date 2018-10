Los tricolores enfrentan a Fluminense el 24 y el 31 de octubre

En la tarde de este viernes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó las fechas de los partidos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se empezarán a disputar el martes 23 de octubre.

El primer duelo entre Nacional y Fluminense será el miércoles 24 de octubre a la hora 19.30, en principio en el Estadio Maracaná.

Mientras tanto, el juego de vuelta se desarrollará en el Gran Parque Central, a la misma hora, pero una semana después: el 31 de octubre.

Fluminense ya inició gestiones ante la Conmebol para adelantar el primer partido una semana, ya que si se juega el 24 no podrá utilizar el Estadio Maracaná debido a que ese día hay un concierto musical.

De no tener andamiaje el pedido de los brasileños, el encuentro frente a los tricolores se jugaría en el Estadio Olímpico Nilton Santos, que actualmente es propiedad de Botafogo y donde Nacional ya jugó en el 2017, cuando quedó eliminado contra el equipo albinegro.

Vale recordar que el que avance de la llave entre Nacional y Fluminense se enfrentará a la llave que cruza a Atlético Paranaense contra Bahía.

Calendario de la Copa Sudamericana

Martes 23 en Bogotá, hora 21.45: Santa Fe vs Deportivo Cali.

Miércoles 24 en Rio de Janeiro, hora 19.30: Fluminense vs Nacional.

Miércoles 24 en Salvador, hora 21.45: Bahía vs Atlético Paranaense.

Jueves 25 en Barranquilla, hora 21.45: Junior vs Defensa y Justicia.