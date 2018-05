Algunos tricolores buscan una lista única

Este mediodía hubo una reunión entre Hugo De León y Eduardo Ache pensando en las elecciones de Nacional, que se celebrarán en el próximo mes de diciembre. Se busca la posibilidad de armar una lista única, que incluya a Álvaro Recoba.



Si el sector que liderará el "Chino" (quien públicamente ya ha manifestado que será candidato para ser presidente de Nacional) entiende que no se puede trabajar juntos, se especula también con la posibilidad de un nuevo movimiento que también incluiría a Alejandro Balbi.



El encuentro entre De León y Ache se gestó tras el último partido de Nacional en la Copa Conmebol Libertadores contra Santos (triunfo tricolor 1-0), que fue el pasado primero de mayo. En realidad, habría apoyo del ídolo tricolor para la candidatura de Ache, pero no se presentaría en una fórmula debido a sus actividades personales.



De León pretendía que Ache se presentara a las elecciones y el expresidente le dijo que era momento de que a lo mejor el club precisaba que todos se pusieran a trabajar. Dicen algunos testigos de ese diálogo que se habló que era momento de poner el hombro por el club.



Por otro lado, Ache quedó con Recoba de volver a hablar tras la disputa de la Copa del Mundo. Vale recordar que ambos ya tuvieron una reunión y que en principio Recoba haría fórmula con José Fuentes.



Son los primeros contactos entre los posibles candidatos a presidente de Nacional, pero el gran objetivo para diciembre es que no haya lucha electoral y que todas las corrientes se unan en beneficio de la institución.