El tricolor tiene inconvenientes en el lateral

Ayer Gino Peruzzi finalizó su vinculo con Nacional y regresó a Buenos Aires. Boca Juniors no aceptó una extensión del préstamo y el lateral derecho argentino ya no es más jugador tricolor.

Para la página oficial de los albos, Peruzzi dijo: “Tenía muchas ganas de quedarme pero hay cosas que no dependen de uno. Todos me trataron muy bien; desde el día que llegué me hicieron sentir muy cómodo. Sentí mucho ese cariño y eso se valora mucho, uno entrena a full y en cada partido deja todo y que el hincha lo reconozca eso es un mimo. Espero en un futuro poder volver a la institución”.

Además, el lateral subrayó sobre su rendimiento que “en líneas generales hago un balance positivo. Por ahí tuve un par de lesiones que me impidieron agarrar una continuidad pero creo que cuando me tocó estar, cumplí”.

Por otro lado, ahora Alexander Medina afronta un problema porque tampoco cuenta con Matías Zunino, que llegó a las cinco amarillas contra Racing, ni con Jorge Fucile, que se está recuperando de su lesión y no estaría a la orden.

El ingreso de Santiago Romero o del “Tata” González en el lateral es lo más factible, aunque el DT albo destacó que también cuenta con el juvenil Armando Méndez.