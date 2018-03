Un triángulo final de la Celeste que se cotiza alto

A lo largo de su ciclo como entrenador, con las diferentes opiniones que se pueden haber ido generando por alguna ausencia o algún cambio, Óscar Tabárez consiguió algo muy trascendente: que todos aprendamos de memoria una integración titular de Uruguay.



Eso trae aparejado, además de seguridades para los jugadores, entendimiento colectivo. Y, por supuesto, de forma paralela y con un grado de superlativa importancia, esas elecciones y determinaciones posibilitaron que se consolidaran referentes. La Celeste comenzó a ser la selección de todos también gracias a ello. Porque Diego Lugano fue el capitán de Uruguay y no el exfutbolista de Nacional, porque Diego Forlán se convirtió en el “Diego de Uruguay” y no en el hincha de Peñarol.



Mucho de esa consistencia en el combinado mayor colaboró también, en gran medida, para jerarquizar la ficha de los jugadores. No hay club que no lo tenga claro. Es cierto que el valor de mercado tiene su alza o su baja dependiendo de la Liga en la que se compita, pero sin la categoría de jugador de selección y sin la acumulación de partidos internacionales en Eliminatorias, Copas del Mundo o Copas América se entra en el mundo del regateo y no en del pagar mucho por las joyas del mercado.



A Uruguay le ha ido muy bien en todo sentido. Y una gran demostración de ello aparece por el lado del triángulo final titular de la Celeste. De las 32 selecciones que competirán desde el próximo 14 de junio en Rusia 2018 el trío que forman Fernando Muslera, José María Giménez y Diego Godín se ubica dentro del Top 10 de los mejor cotizados y a escasísimos dos millones de euros del Top 5.



Tomando como referencia los datos del sitio web alemán Transfermarkt, que se especializa en los números y estadísticas de las transferencias, así como en las evoluciones de las cotizaciones de los jugadores, por delante de Uruguay, cuyo triángulo final se cotiza en 78 millones de euros) están España (130), Alemania (115), Bélgica (113), Francia (105) y Brasil (80).



Atrás de la Celeste están selecciones con jugadores trascendentes como Inglaterra (67 millones de euros), Argentina (53), Colombia (49), Polonia (40,5), Croacia (31), Suecia (30,750) y Serbia (21,750)

Vale destacar que la Celeste perdería posiciones en ese ranking si “Josema” o el “Faraón” no aparecen en la nómina titular. A pesar de que se pueda considerar que la efectividad de la retaguardia no mermaría con Sebastián Coates o incluso con Martín Cáceres jugando en esa zona, la realidad es muy diferente en lo que tiene que ver con la cotización de estos dos últimos. La ficha de Coates tiene hoy un valor de nueve millones de euros y la de Cáceres de tres.



Ranking Los diez triángulos defensivos más caros 1 De Gea 50 millones; Ramos y Piqué 40 cada uno

Equipo España Costo 2 Ter Stegen 40; Hummels 40 y Boateng 35

Equipo Alemania Costo Costo 3 Courtois 50; Alderweireld 35 y Verthongen 28

Equipo Bélgica Costo 4 Lloris 25; Varane y Umtiti 40 cada uno

Equipo Francia Costo 5 Alisson 16 millones; Marquinhos 55 y Miranda 9

Equipo Brasil Costo 6 Muslera 8 millones; Godín y Giménez 35 cada uno

Equipo Uruguay Costo 7 Hart 12 millones; Cahill 15 y Stone 40

Equipo Inglaterra Costo 8 Romero 6 millones; Otamendi 35 y Funes Mori 12

Equipo Argentina Costo 9 Ospina 5 millones; Sánchez 35 y Mina 9 millones

Equipo Colombia Costo 10 Szczesny 18 millones de euros; Kamil Glik 20 y Michal Pazdan 2,5

Equipo Polonia Costo

El sueco Lindelof cuida a su selección



Los países que completarían el ranking de los 15 principales con los arqueros y zagueros con mejor valor de mercado son en su mayoría todos europeos. Detrás de Croacia vienen Suecia, Serbia, Portugal y Suiza.



Los suecos llegan a 30,750 millones de euros gracias a la gran cotización del zaguero Victor Lindelof (25 millones). A él se le suman los 4,5 millones de Andreas Granqvist y el 1,25 del arquero Robin Olsen. Los serbios llegan a 21,750 millones por Vladimir Stojkovi (750 mil), Nikola Maksiovic (9 millones) y Matija Nastasic (12 millones). Luego está Portugal con 19,500 millones por los 16 millones del arquero Rui Patricio, los 3 de Pepe y los 500 mil de Bruno Alves. La posición número 15 queda para Suiza con un triángulo final de 16 millones de euros. A ese número se llega por los 8 millones de Yann Sommer, los 5 de Manuel Akanji y los 3 de Fabian Schar. Más atrás está México con 14 millones por los 3 millones de Guillermo Ocho y los 5,500 millones cada uno de Diego Reyes y Héctor Moreno.



Egipto 6,5 millones El triángulo final de Egipto, selección con la que debutará Uruguay tiene hoy al mercado actual la siguiente cotización: Essam El Hadary 350 mil euros; Ahmed Hegazi 5 millones y Rami Rabia 1,2 millones de euros.



Arabia 2,3 millones Arabia Saudita, otra de las selecciones rivales de Uruguay en fase de grupos tiene cotizados a su arquero y zagueros centrales así: Abdullah Al Mayour 800 mil euros; Osama Hawsaw 875 mil euros y Omar Hawsawi 650 mil euros.