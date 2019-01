“La pretemporada estuvo muy bien. Hicimos unos muy buenos trabajos en doble horario y nos sentimos muy bien, con todas las comodidades en Miami y todo fue positivo”, le dijo Mathías Corujo al programa “100% Deporte” (Sport 890).

“Ya venimos hace bastante juntos pero esto sirvió para hacer grupo, salir un poco también y hacer cosas distintas, pero entrenamos muy bien y pudimos ver cosas que acá en Uruguay están un poco lejos como la NBA que no la vemos todos los días. La pretemporada sirvió para fortalecer el grupo y trabajar en la parte física que viene muy bien”, agregó el “Chiche”.

El futbolista aurinegro contó también cómo fue tener tanta gente en los entrenamientos y también en el amistoso frente a Miami United: “Todos los días eran hinchas diferentes que nos iban a ver, venían de todas partes de Estados Unidos y hasta de Canadá, y nos hacían sentir esa pasión. Había mucha gente que hacía años que no veía a Peñarol nos pedían fotos y videos. Para nosotros fue muy lindo y ellos lo disfrutaron mucho más”.

Respecto a la recuperación de su lesión de ligamentos, Corujo explicó que “estoy ahí, en lo último. Me falta un poco de juego con pelota y fútbol, pero siento un poco de molestia en la rodilla porque es normal ya que estoy trabajando a la par del grupo, pero tengo que tonificar bien los músculos para que la rodilla esté lo más firme posible. Quedan algunos días pero en dos o tres semanas capaz ya puedo estar”.

“Con Diego (López) hablamos siempre pero no sobre la posición en la que me iba a utilizar sino más bien de la recuperación. Me dice que esté tranquilo, que siga los pasos que me dicen los doctores y que vaya observando las prácticas y los trabajos tácticos así cuando vuelva no esté tan atrás”, expresó el jugador aurinegro.

Acerca de la renovación de Lucas Viatri, el jugador nacido en Sauce lo catalogó de “espectacular porque veníamos hablando con Lucas desde Miami y él era tema conversación en el almuerzo, en la cena, a toda hora. Por suerte se pudo arreglar porque es una gran persona que se merece lo mejor y además le dio mucho a Peñarol ganando dos campeonatos. Ya sabe lo que es Peñraorl y la gente lo quiere mucho”.

Por último, Corujo habló de la Copa Libertadores de América y dijo que “es difícil pero no imposible. El objetivo nuestro es tratar de pasar de fase que es lo que todos queremos. Nos tocó un grupo complicado con altura y un equipo brasileño que se reforzó muy bien pero tenemos que hacernos fuertes de local y rescatar algún punto afuera, pero sobre todo ser fuertes en casa. Estamos preparados para eso y también a nivel local, donde queremos ganar el tricampeonato”.