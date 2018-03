Hace tres partidos que no le anotan y es el más goleador

En los últimos partidos Nacional ha logrado mantener su arco en cero y, de hecho, hace tres encuentros que no le anotan ni siquiera un gol.



Progreso fue el último equipo que le marcó a los tricolores. En el Nasazzi, los “Gauchos” vencieron a los tricolores 2-1 gracias a los goles de Gastón Colman y Danilo Cóccaro, que con su gol sobre el final fue el último futbolista en anotarle a Nacional.



Después se vino el 2-0 a Defensor Sporting, el 1-0 del jueves contra Racing y el 1-0 de ayer frente a River Plate en el Gran Parque Central, en el que los albos pasaron pocos sobresaltos en una defensa que estuvo integrada con Luis Mejía en el arco, Gino Peruzzi, Guzmán Corujo, Diego Polenta y Alfonso Espino, que regresó a la titularidad tras haber nacido su primer hijo en la semana.



El técnico Alexander Medina ha rotado a los defensas y ha tenido resultados, teniendo en cuenta algunos altibajos, como en el partido con Racing, que si bien no le anotaron, no mostró seguridad ya que “La Escuelita” pudo haber marcado si no hubiera sido por su poca efectividad.



Por otro lado, Nacional sigue siendo el equipo más goleador del Torneo Apertura, con 18 goles después del anotado por Carlos De Pena ayer, con la soberbia definición.



Los tricolores tienen un promedio de 2.25 goles por partido y superan así a Peñarol, el líder del Apertura, que tiene 16 goles a favor y un promedio de dos goles por partido. Completa el podio de los conjuntos más goleadores Progreso, que ayer goleó a Racing en el Parque Paladino por 3 a 0 y promedia 1.75 goles por encuentro en el certamen.