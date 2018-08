Eduardo Ache, como integrante de la Comisión de Gobernanza de la FIFA, es el candidato en principio del Comité de Regulación para presidir la Comisión Normalizadora que estará al frente de la AUF y como tal fue de los primeros citados al Sheraton.

El expresidente de Nacional no tiene intención de presidir esta comisión ("no me la ofrecieron", comentó), que estaría integrada por cinco personas. "Lo importante es que termine lo mejor posible. Este es un tema que nadie desea. Ni los uruguayos que estamos en esto, ni Conmebol, ni FIFA ni los clubes. Mi función es que escuchen nuestra posición y que se sea cuidadoso en los pasos a dar. Si soy el presidente o no, no es relevante", indicó.

Ache indicó que su presencia en la Comisión de Gobernanza de la FIFA "no es en nombre de Uruguay, eso lo quiero dejar claro, y por eso no debo rendirle cuentas a nadie", dijo respecto al condicionamiento en la asamblea pasada de la AUF por parte de José Luis Palma (presidente de Liverpool) de aprobar el estatuto si él y Balbi renunciaban a la FIFA. "Lo importante acá es que si se conforma esa comisión, que sea lo más plural posible, ecuánime, neutral y trate de resolver estos temas".

El dirigente sostuvo que la prioridad es "entender la realidad y por qué pasan estas cosas, que no son exclusivamente por caprichos. Esto viene de hace mucho tiempo y hay que aceptar que en la actualidad el fútbol, en todos lados, todos los actores están representados. Es clarísimo que también deben haber derechos y obligaciones. Es decir, no solo hay que estar en los lugares donde se deciden cosas, porque siempre hay consecuencias. En Argentina hay una liga profesional y en España también. Ayer salió un artículo muy bueno al respecto en El País (Ovación). así que lo primero que no debemos hacer es empezar con preconceptos. Lo importante es que de aquí en más primen los intereses del fútbol y no los de particulares. Tratemos de minimizar los daños".

Explicó que "el rol que estoy jugando hasta el momento es dar mi opinión, porque (los enviados de FIFA) en mí confían. De repente no es todo lo que les gusta escuchar. Tengo mil defectos, pero lo que pienso lo digo. Hay que tratar de salir de este proceso de la mejor forma posible".