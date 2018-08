Tratará de ser imparcial

Diego Coelho enfrentará por primera vez a Peñarol el domingo en Rivera con una camiseta que no sea la tricolor en el pecho. El joven delantero, criado en el vestuario de Nacional junto a su padre Fabián, está dispuesto a seguir las recomendaciones que le sugieren que deje el hincha de lado para enfrentar a los aurinegros.

“Todo el mundo me dice que juegue sin el hincha y creo que no es mal consejo”, reconoció Diego. “Obvio que va a ser un partido especial para mí porque es la primera vez que voy a jugar contra Peñarol con la camiseta de Boston. Es diferente, porque un clásico uno lo juega también como hincha. Estoy en Boston y voy a tratar de pensar que Peñarol es un rival más y ser lo más imparcial posible”, agregó quien es consciente que alguna cosita que otra le van a gritar los hinchas carboneros. “Trataré de no darles bola y de no escuchar. Por suerte en el Atilio Paiva Olivera la gente está lejos de la cancha”, dijo quien estuvo en una oportunidad en el estadio riverense. Fue cuando Nacional enfrentó allí a El Tanque. Y, aunque esa vez no le tocó jugar, entrenó en el mencionado escenario.

DOBLETE.

Coelho viene de hacer dos goles el fin de semana pasado, pero sus tantos no alcanzaron dado que fue Cerro quien se quedó con la victoria. El delantero ya lleva cuatro goles desde que llegó al equipo del barrio Bolívar para jugar el Clausura. “Vengo haciendo bien mi trabajo, lástima que el otro día no sirvió para ganar. Nos está costando hacerlo y eso nos tiene preocupados porque nos alejamos en la Tabla Anual y de los puestos de clasificación a las copas”, admitió Coelho, quien sabe a su vez que tienen cosas para mejorar como equipo. “Salir más con el balón y tomar buenas decisiones, por ejemplo. El otro día nos costó en parte porque la cancha estaba muy mal. Por suerte en Rivera la cancha está mejor”, dijo esperanzado.

Sus compañeros le han dicho que aún no le han podido ganar a Peñarol desde que Boston River subió a Primera, pero que estuvieron cerca. Y él se ilusiona con poder conseguirlo en el norte, donde tendrá hinchada propia. “Como es tan cerca de Artigas algunos familiares y amigos seguro que me van a ir a apoyar. Y capaz que como después tenemos libre, me quedo por allá”, contó al final sobre su pueblo natal.

El capitán está en duda y se van mañana para Rivera



Ayer los dirigidos por Alejandro Apud entrenaron por la mañana en Las Piedras. Realizaron un trabajo por puestos, definiciones y terminaron con fútbol en espacios reducidos.



Los ojos están puestos en Diego Scotti, quien sufrió una contractura fuerte en el posterior frente a Cerro y ya no pudo jugar el segundo tiempo. A Scotti recuperarse le suele demandar un poco más que al resto y si no llega el técnico Apud tiene dudas entre Foliados, Gallego o Winston Fernández, quien lo sustituyó el otro día.

El plantel de Boston River viajará el sábado de mañana temprano rumbo a la frontera. Y se quedará en un hotel de Livramento.