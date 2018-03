Un trasplante de médula alejará del fútbol a un jugador de Atlético Tucumán

En una situación similar a la vivida por Ignacio González en Wanderers, el futbolista fue autorizado por el cuerpo técnico y los dirigentes de Atlético Tucumán y se perderá varios encuentros, incluyendo el de este sábado contra Argentinos Juniors, por la Superliga del Fútbol Argentino (SAF).



"Soy el único familiar compatible", explicó Villagra al comunicar la necesidad de convertirse en el donante de su hermano, quien tiene leucemia, y confirmó que "la operación se realizará la semana próxima".



La dirigencia del "Decano" decidió autorizar al jugador a que se realice el trasplante, según expresó el presidente Mario Leito a los medios locales. Tras conocerse la noticia, los hinchas de Atlético Tucumán apoyaron a Villagra con mensajes de aliento en las redes sociales.



Villagra, lateral izquierdo de 32 años, con pasado en Rosario Central, River Plate y el Metalist de Ucrania, ya había quedado descartado para el partido ante Argentinos, a jugarse este sábado a las 17.00 en el barrio porteño de La Paternal, debido a una fuerte contractura en el isquiotibial izquierdo.



"Hace 3 o 4 meses me vengo haciendo estudios y soy compatible con mi hermano. Uno nunca piensa que puede pasar por estas situaciones, trato de ayudar lo que más pueda. Siendo donante me llena de orgullo y me hace sentir muy bien", expresó.



"Es difícil abstraerse del tema de la enfermedad de mi hermano. A uno le afecta, siendo un familiar tan cercano no es fácil. Acá en el club lo saben todos, me apoyaron y me dieron palabras de aliento. Sólo tengo palabras de agradecimiento", concluyó.



Se espera que Villagra vuelva a jugar en los primeros días de marzo y pueda estar disponible para el cotejo contra Libertad de Paraguay, en el debut del club tucumano en la Copa Libertadores de América, torneo que el "Decano" jugará por segundo año consecutivo en una etapa esplendorosa de su vida deportiva. Por lo tanto, también estará contra Peñarol el 4 de abril en el Campeón del Siglo.



Días después, Atlético Tucumán enfrentará a Boca Juniors por la Superliga y Villagra quiere estar listo para jugar contra el "Xeneize" porque "es un partido especial y ninguno en el plantel se lo quiere perder", indicó el jugador.



Ante ese panorama, Ricardo Zielinski, entrenador del albiceleste tucumano, deberá optar entre Nahuel Zárate (ex Boca) y Gabriel Risso Patrón para reemplazar al lateral izquierdo.



El "Ruso" Ziellinski aun no definió si el lugar de Villagra será cubierto por Zárate o Risso Patrón, aunque todo indica que ese será el único cambio que presentará Atlético Tucumán en La Paternal.



Los titulares serán Augusto Batalla; Guillermo Acosta, Rafael García, Jonathan Cabral y Zárate o Risso Patrón; David Barbona, Rodrigo Aliendro y Nery Leyes; Favio Álvarez; Luis Rodríguez y Javier Toledo.