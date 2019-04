Trapos muy sucios: los árbitros pararon el fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Otra vez la violencia ganó en el fútbol. En esta ocasión no fue física, sino verbal y escrita contra los árbitros, por lo cual estos decidieron no dirigir este fin de semana, fijar una nueva reunión para el lunes y solicitar otra con la AUF para atacar este tema y buscar soluciones. Lo concreto es que no habrá fútbol profesional hoy ni mañana.

“Esta suspensión se da por una sumatoria de cosas. Todo arrancó el fin de semana, continuó en los días posteriores y culminó con esto de la AUF. No están dadas las garantías para arbitrar”, dijo Danilo Giménez (vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol) en declaraciones al programa Hora 25 (Radio Oriental) luego de una larga reunión que mantuvo en carácter de urgente la directiva de la gremial. ¿Qué la precipitó? Un hecho ocurrido sobre las 19:00 horas en la AUF.



Un grupo de entre seis y siete hinchas identificados con los colores de Nacional ingresó a las oficinas de la casa del fútbol y, según cuentan los testigos, lo hicieron de a uno y con una bolsa negra en la mano.



No llamaron la atención, pero en un momento se reunieron en el hall y desplegaron pancartas, una de ellas particularmente ofensiva.

“Jueces ladrones, dejen de robar a Nacional”, era una de ellas. “AUF, cueva de corruptos y ladrones”, expresaba otra. La peor de todas tenía nombre y apellido. Estaba dirigida a Darío Ubriaco (Comisión de Árbitros) y contenía un insulto soez. Al tomar conocimiento de esto, los árbitros comenzaron a llamarse mutuamente y citaron a una reunión urgente. Conversaciones, rostros serios, pero sobre todo mucha preocupación.

Como dijo Giménez, todo comenzó el fin de semana con el (más que polémico) errático arbitraje de Andrés Cunha en el 4-4 entre Nacional y Fénix, en donde el primer asistente Martín Soppi tampoco colaboró mucho al señalar una posición adelantada inexistente que llevó a no convalidar un gol de Matías Viña y luego al no ver que el balón entró claramente al arco impulsado por un tiro libre de Santiago Rodríguez.

Según trascendió, hubo amenazas entre semana para Soppi (quien viajó al exterior para dirigir el jueves un partido de Copa Sudamericana) y además no cayeron nada bien en el gremio arbitral las declaraciones del presidente tricolor José Decurnex y del vicepresidente Alejandro Balbi, a quienes denunciaron ante las autoridades para que sus dichos sean evaluados por los tribunales correspondientes.



La polémica no cesó con el paso de los días y anoche el incidente en la AUF terminó por precipitar todo.

Comunicados.

A todo esto, la AUF primero y Nacional minutos después sacaron sendos comunicados. El de la casa del fútbol fue escueto y bastante light. Lo más llamativo fue que expresó que ingresó al local “un grupo de individuos que no representan a ninguna institución” llevando las pancartas, cuando claramente hablaban de Nacional, estas personas vestían ropas de la institución y en redes sociales se habían adjudicado la acción en representación de la agrupación Guardianes de Nacional.

La institución tricolor fue más a fondo. Advirtió su “más absoluto rechazo a las injuriantes expresiones realizadas contra personas e instituciones del referato uruguayo, que no representan la forma ni el sentir de las autoridades legítimas del Club Nacional de Football ni de la gran mayoría de la colectividad”. Esto último quedó claro apenas realizada la acción, ya que fueron muchos los mensajes de hinchas en redes sociales criticando duramente el hecho.



Nacional sostiene que “bajo ninguna circunstancia pueden atribuírsele” a la institución los hechos acaecidos y recordó que, pese a “discrepar, criticar o disentir” con decisiones arbitrales siempre lo ha hecho “desde una posición de altura, respeto y sin afectar la dignidiad y moralidad de las personas”.

Acciones.

Así como la AUF fue liviana en su comunicado, sí está determinada a tomar acciones drásticas. Como primera medida, utilizará las filmaciones de las cámaras que hay en su sede para tratar de identificar a las personas. En caso de que lo haga, las incluirá en la lista negra para que no puedan entrar a los estadios. Asimismo, hará una denuncia penal.



En tanto, Nacional tomaría medidas de fondo en caso de que sean socios.

¿Cuándo y dónde será el clásico?



Esta postergación de la fecha afecta directamente al clásico y no solo porque bajo este clima de violencia parece poco apropiado y probable que finalmente se juegue en el Campeón del Siglo, sino porque además seguramente ya no se juegue en sábado, sino en domingo. El partido está previsto para el sábado 4 de mayo, pero ahora será como mínimo el 11. Sin embargo, durante los días previos de esa semana tanto Nacional como Peñarol tendrán actividad por Copa Libertadores, algo que no tenían en la previa del choque entre ellos. En ambos casos juegan como locales, aunque en diferentes días. Los tricolores (ya clasificados a octavos de final del certamen continental) reciben a Cerro Porteño, donde estará en juego el primer puesto ya que ambos están líderes y con los mismos puntos: 12. El problema es más por el lado de Peñarol, que jugará el miércoles ante Flamengo y está obligado a ganar para avanzar. Por lo tanto, difícilmente los aurinegros acepten jugar el sábado luego de lo que será un partido muy desgastante desde lo físico y desde lo mental. Seguramente se corra para el domingo 12 y sea el único juego del día.