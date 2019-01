Peñarol inició la pretemporada este miércoles, o al menos los jugadores ya están juntos y pensando en el año 2019 con todos los objetivos que tienen por delante, ya que recién iniciaron el viaje a Miami para comenzar con los entrenamientos.

"Es algo muy lindo volver a vernos y con la esperanza y la ilusión de hacer un gran año. Es muy bueno hacer la pretemporada en Estados Unidos", dijo Diego López ante la prensa previo a la salida.



"Nosotros pedimos que no se desarme mucho el equipo. Las bajas que hemos tenido fueron por distintos motivos", comentó el entrenador, refiriéndose a las idas de Maxi Rodríguez (a Newell's), Carlos Rodríguez (Liga de Quito), Carlos Matheu y, por el momento, Lucas Viatri, que no viajó a la pretemporada y el club negocia su renovación.

"Tenemos que tratar de reforzar en los lugares donde se nos fueron jugadores importantes", agregó el técnico. "Estamos trabajando con algunos nombres de manera silenciosa para tratar de concretarlos", sumó.



Mientras que sobre la posible salida del "Toro" dijo: "A Gabriel Fernández todavía lo tenemos acá y es jugador de Peñarol. Los dirigentes y sus representantes se ocuparán de ver si tiene que irse o no".



"El grupo de la Libertadores es un grupo lindo. Va a ser difícil pero nosotros nos tenemos que enfocar en que para nuestros rivales sea difícil jugar contra Peñarol", aseguró.



Precisamente, la Copa es uno de los objetivos de Peñarol. "Tenemos que tratar de ser protagonistas internacionalmente. ¿Y qué es ser protagonistas para nosotros? Es pasar la fase de grupos", afirmó el DT.

EL PLANTEL Los 25 aurinegros a Miami Por la mañana viajaron Agustín Canobbio, Franco Martínez, Rodrigo Piñeiro, Giovanni González, Gonzalo Freitas, Jesús Trindade, Yeferson Quintana, Enzo Martínez, Thiago Cardozo, Rodrigo Rojo, Brian Rodríguez, Facundo Torres y Adriano Freitas. Por la tarde lo hicieron Kevin Dawson, Fabricio Formiliano, Lucas Hernández, Marcel Novick, Cristian Rodríguez, Walter Gargano, Guzmán Pereira, Mathías Corujo, Ignacio Lores, Fabián Estoyanoff, Gastón Rodríguez y Gabriel Fernández.



La vuelta de Corujo.

Alguien que se podrá considerar alta es Mathías Corujo, que no juega desde su lesión de rodilla el 2 de mayo. Aún no está para jugar, pero la recuperación podría llevar un mes más, según estimó el propio jugador, de 32 años, en la partida.



Pero ahora que estará con el plantel en Miami podrá realizar la pretemporada. “Hacía mucho tiempo que no hacía una desde el inicio y es fundamental, es básico”, afirmó.