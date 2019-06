Tottenham y Liverpool definen en Madrid al nuevo campeón de la Champions League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Duelo de equipos ingleses en la final de la UEFA Champions League esta tarde (a la hora 16:00) en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde precisamente en la capital de España el ganador sustituirá al tricampeón Real Madrid. Dos equipos muy diferentes por su historia y por su forma de juego.



Tottenham se transformó en la principal sorpresa de la presente edición al haber eliminado a dos grandes candidatos como eran Manchester City, dueño absoluto del fútbol inglés en la temporada, y Ajax, el equipo revelación que deleitó con su despliegue futbolístico.

Foto: Reuters

Los dirigidos por Mauricio Pochettino están ante la primera final de la Liga de Campeones de la historia del club, el cual había tenido como mayor logro alcanzar la semifinal en 1962 cuando el trofeo aún era la Copa de Europa y solo reunía a los campeones de cada una de las ligas.



Del otro lado reaparece un Liverpool con sed de revancha tras lo sucedido hace un año en Kiev contra Real Madrid. Era difícil pensar en una nueva final para los “reds”, pero lo hicieron dejando por el camino a Bayern Munich y Barcelona, dos eternos candidatos.

Foto: Reuters

Los de Anfield tienen una historia ligada a la Liga de Campeones, con varias de las páginas escritas de la historia de la competencia como protagonistas. El equipo de Merseyside además de los cinco títulos (1977, 1978, 1981, 1984 y 2005), con la remontada de Estambul contra Milan como un punto ineludible en la historia del club, también ha tenido sus momentos oscuros como las derrotas en 1985, 2007 y 2018, la primera de ellas con la tragedia de Heysel incluida.



En la actualidad, a casi 30 años de la última obtención de una liga en 1990, Jürgen Klopp apareció en 2015 para devolver al club inglés más ganador de Europa al primer plano del fútbol europeo, hoy en su segunda final consecutiva de la Champions.

Foto: Reuters

Precisamente es el carismático técnico alemán quien le plasma a sus dirigidos la forma de juego vertical, con presión alta y con contraataques constantes. “El mejor mediapunta del mundo es la presión alta tras pérdida”, aseguró hace poco a una audiencia de entrenadores y estudiantes.



En contraposición está el maleable Tottenham, que es capaz de adaptarse a cualquier rival, partido o circunstancias de juego según las características del momento. Así lo necesitó hace tres semanas cuando en Ámsterdam no contó con sus figuras Harry Kane y Son Heung-Min, pero apareció Lucas Moura para ponerse el traje de héroe y anotar tres goles.

Foto: Reuters

Similar fue el caso de Liverpool, que nada menos que en la remontada contra Barcelona superó las ausencias de Mohamed Salah y Roberto Firmino.



De la misma forma, ambos equipos llegan hoy con dudas en sus centrodelanteros. Kane mostró una casi milagrosa recuperación de la lesión sufrida a inicios de abril, mientras Firmino nunca pudo recuperarse del todo de la dolencia a finales del mismo mes. Ninguno de los dos técnicos quiso confirmar o descartar su presencia. “Si ‘Poch’ dice la exacta alineación entonces me llaman y se los diré. Si no lo hace, creo que me quedaré al menos con una duda abierta”, sostuvo entre broma y seriedad Klopp.

Foto: Efe.

Si ambos delanteros entran en acción, las oncenas iniciales serían: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Eriksen, Dier; Dele Alli, Son y Kane del lado de los “Spurs”; mientras Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Fabinho; Mané, Firmino y Salah del “red”.



Duelo inglés, duelo de estilos en la final de la Champions con dos proyectos que tendrían su coronación con el máximo título clubista de Europa.



El camino de los “Spurs”.



Clasificó en la fase de grupos sobre Inter de Milán y PSV, por debajo de Barcelona. La ventaja sobre el tercero (Inter) fue solo por un gol marcado de visita en Italia. En la eliminatoria sacó a: Borussia Dortmund en octavos (4-0), Manchester City en cuartos (por gol de visita tras 4-4) y Ajax en semis (gol de visita tras 3-3).



El camino de los “Reds”.



Dejó por el camino a Napoli (solo por más goles marcados) y Estrella Roja en fase de grupos, quedando en primer lugar el PSG. En playoffs eliminó a Bayern Munich en octavos de final (0-0 en casa y 3-1 de visita), Porto en cuartos (2-0 en casa y 4-1 de visita) y Barcelona en semifinales (3-0 de visita y 4-0 de local).

Hinchas de Liverpool en Madrid. Foto: Reuters