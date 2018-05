Pablo Torres le respondió a Daniel Jablonka

El martes por la tarde, el presidente violeta Daniel Jablonka habló en Tiempo de Fútbol (Sport 890) sobre el incidente de la puerta rota en uno de los vestuarios del Campeón del Siglo.

"Nadie de Peñarol se comunicó. No me consta que haya sido Cougo (el que rompió la puerta). También me gustaría que en vez de hablar con la prensa el dirigente que habló, que me conoce y tiene mi celular, me podía haber llamado. No me llamó. Por los códigos del fútbol es un tema para hablar personalmente y no salir a la prensa a hablar lo que dijeron cuando primeramente no tiene la seguridad de quién fue", dijo.

Pablo Torres, consejero aurinegro, le respondió este miércoles a la mañana en 100% Deporte (Sport 890): "Rodolfo Catino no dijo nada del otro mundo. Le preguntaron quien había sido el que rompió la puerta y comentó que fue uno de los jugadores de Defensor Sporting expulsados. Le insistieron si era Cardacio y respondió 'no'. No es por la puerta, le pasamos la factura al club y listo. ¿Qué tiene que salir a decir Jablonka de los dirigentes de Peñarol? ¿Quién es él para dar clases de moral? El Estadio Campeón del Siglo es el más seguro, categoría FIFA y el único con salida compartida. Los jugadores uruguayos no están acostumbrados. Estos muchachos de Defensor siempre que vienen al Campeón del Siglo están sobregirados… Han ganado y perdido, siempre con problemas. Yo vi a Cougo romper la puerta y al 'Coto' Correa insultar a un dirigente de Peñarol”, señaló.

Vale recordar que Peñarol le reclama 10.500 pesos a Defensor Sporting por la puerta dañada.