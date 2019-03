Torreira vuelve a Italia para jugar los cuartos de final de la Europa League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta mañana se sortearon los cruces de cuartos de final y semifinales de la UEFA Europa League. Los resultados arrojaron que Lucas Torreira, único uruguayo que queda en el torneo, regresará a Italia para jugar con el Arsenal ante Napoli.

Torreira, que ayer ingresó en el minuto 87 de juego para cerrar el partido en que Arsenal derrotó al Rennes 3 a 0, vivió desde 2014 hasta mediados de 2018 en Italia, ya que allí militó en Pescara primero y en Sampdoria después.



Además, esta mañana se sortearon los cruces de cuartos de la Champions League.

Los cruces de cuartos

Napoli (ITA) vs. Arsenal (ENG)

Villarreal (ESP) vs. Valencia (ESP)

Benfica (POR) vs. Frankfurt (GER)

Slavia Praha (CZE) vs. Chelsea (ENG)

Los cruces de semifinales

Napoli (ITA)/Arsenal (ENG) vs. Villarreal (ESP)/Valencia (ESP)

Benfica (POR)/Frankfurt (GER) vs. Slavia Praha (CZE)/Chelsea (ENG)