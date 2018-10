Pese a un comienzo flojo, con dos derrotas consecutivas en la Premier League, el equipo dirigido por Unai Emery empezó una racha ganadora que con el partido ante el Fulham llegó a nueve juegos.

Es que hace casi una decena de partidos que Arsenal solamente gana, teniendo en cuenta todas las competencias que disputó. Esto le permitió avanzar en la Copa de la Liga, liderar su grupo en la UEFA Europa League y escalar hasta la cuarta posición de la Premier League.

Así como el equipo está más afianzado, también lo está el único uruguayo del plantel: Lucas Torreira. Ante Fulham, este domingo, el volante volvió a ser titular y cada vez se lo ves más cómodo y jugando partidos enteros.

La visita al Fulham comenzó complicada porque Alexandre Lacazette abrió el marcador para la visita, pero antes del final del primer tiempo Andre Schurrle lo igualó para los locales y le dio un golpe al Arsenal que le podría haber hecho difícil la tarea, pero fue todo lo contrario.

En el complemento, el equipo de Emery fue una aplanadora, marcó cuatro goles y terminó goleando por 5-1 a uno de los equipos ascendidos para esta temporada.

Llegó un nuevo gol de Alexandre Lacazette, uno de Aaron Ramsey y un doblete de Pierre Emerick Aubameyang para que Arsenal cierre la goleada y así se encuentre, hasta el momento, en zona de UEFA Champions League.

Los hinchas agradecidos.

Luego del partido, los simpatizantes del Arsenal que acompañaron al equipo hasta el escenario del Fulham, agradecieron la tarea del equipo, pero sobre todo una: la del volante uruguayo.

De hecho, los hinchas ya le dedicaron una canción en la que expresan: "Torreira woahh, Torreira woahh, he comes from Uruguay, he's only 5 foot 5", que en español diría: "él viene de Uruguay y solamente mide 5 pies con 5 pulgadas", la medida en la que hacen referencia en la canción, pasada a centímetros, serían algo así como 165.

Además, el Twitter oficial del Arsenal brindó las estadísticas del jugador uruguayo que recuperó 8 pelotas, ganó 7 duelos y logró 6 intercepciones.