De Torque al Parque Rodó: una pegada

En parte fue su gran pegada y su forma de rematar los tiros libres, lo que lo llevó a Defensor Sporting. Es que Mauricio Gómez dejó Torque, donde anotó varios goles con su receta preferida, y se mudó al Parque Rodó.



“Estoy muy contento y aprovechando la oportunidad que surgió por medio del ‘Polilla’ Da Silva que se contactó con mis representantes”, dijo el artiguense en el hotel Cottage, donde concentra por estos días el plantel violeta y tras haberse recuperado de los exigentes trabajos de pretemporada con unos, según contó, exquisitos canelones.



El “Polilla” Da Silva ya conocía a Gómez, quien hizo todas las formativas en Peñarol hasta Tercera e incluso llegó a alternar en Primera cuando el hoy entrenador de Defensor Sporting dirigía el primer equipo aurinegro.



“Defensor Sporting es un club muy ordenado, con buenos jugadores y un cuerpo técnico muy trabajador. Encontré compañeros espectaculares, estoy tratando de disfrutar el momento”, afirmó Mauricio quien se reencontró con Mathías Castro con quien había estado en Wanderers y con el “Cachimba” Martín Correa en Torque. “Eso hace todo mucho más fácil, porque si llegás a un plantel y no conocés a nadie es más complicado. Por suerte los tengo a ellos”, añadió Mauricio quien regresó de Artigas directo a la pretemporada violeta hace una semana atrás. Y fue el “Coto” Nicolás Correa, referente si los hay, quien le dio la bienvenida y le presentó a todos.



Gómez es consciente que debe cambiar el chip, porque con Torque terminó peleando el descenso hasta la última fecha de la temporada anterior, mientras que los violetas lo hacen por las primeras posiciones. “En Torque era diferente, porque si bien jugamos la final del Intermedio, ya veníamos complicados en el descenso. Acá se pelean los títulos y se juega la Copa Libertadores. Igual, no creo que me cueste mucho porque uno siempre quiere jugar por cosas importantes”.



Justamente, Defensor Sporting debutará en la primera fase de la Libertadores el próximo miércoles en la altura de La Paz frente a Bolívar. “Va a ser complicado por la altura y porque tenemos que pasar varias fases para llegar a la de grupos. Ya tuve la experiencia de la altura con Wanderers y sé como es. Pero confiando siempre en el compañero que uno tiene al lado, creo que podemos hacer un buen partido, para luego definir en casa”, finalizó con ilusión.

tres datos Estudia a los arqueros rivales y espera la llegada de Delfina Gómez era volante, fue Alfredo Arias en Wanderers quien lo cambió de puesto por la lesión del lateral derecho. Al fin de semana siguiente debutó frente a Liverpool en su nuevo lugar y allí se quedó. Ya de chico le gustaba pegarle de lejos cuando jugaba en el baby fútbol del Peñarol de Artigas en su tierra natal. Luego lo fue perfeccionando. Y estudia cada semana a los arqueros que le toca enfrentar.

Mauricio y su mujer Jimena son los felices padres de Francisco, pero la familia se va a agrandar. En dos meses llegará al mundo Delfina, que trajo ya antes de nacer, la camiseta violeta bajo el brazo.