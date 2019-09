Torque empató y puede costarle el primer lugar de la tabla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el Estadio Centenario se repartieron los puntos. Torque y Cerrito igualaron 1-1 por la fecha número 17 de la Segunda División Profesional. A los 62', los auriverdes abrieron el marcador con el gol de Carlos Pimienta.

Pero a los 90', Sergio "Chapita" Blanco salvó a Torque de la derrota, que consiguió rescatar un punto y aún si quedar en lo más alto de la tabla. Tras este empate, Rentistas tiene la oportunidad de volver a recuperar la punta. Si vence a Bella Vista, los Bichos Colorados pasarán por una unidad a los celestes.

En el otro partido de la jornada del sábado, Sud América empató sin goles ante Albion y se mantiene en la sexta posición.

En la jornada del domingo juegan: Central Español vs Atenas, Deportivo Maldonado vs Villa Teresa, Bella Vista vs Rentistas.y Tacuarembó vs Villa Española.

Si Rentistas no logra sumar ningún punto y Deportivo Maldonado vence a Villa Teresa, el equipo dirigido por Francisco Palladino, llegará a los 33 puntos e compartirá con Torque la primera posición.