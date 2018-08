"Toro" indomable: el goleador que fue a buscar

Gabriel Fernández vive uno de sus mejores momentos desde que está en Peñarol y su hat-trick ante Liverpool, en la pasada fecha del Clausura, es la prueba más fehaciente de ello. Se siente cómodo dentro de la cancha, eso se nota y gran parte de ello se debe a la vuelta de Lucas Viatri al plantel y a la cancha.

Más de una vez el delantero ex-Racing expresó que donde se sentía más cómodo era jugando de frente al arco, en velocidad, en potencia y no haciendo el conocido “trabajo sucio” que le tocó hacer cuando debió suplantar al argentino. La lesión ocular que sufrió el nacido en Buenos Aires obligó al “Toro” a jugar de Viatri, peleando las pelotas en el aire para sus compañeros y pivoteando, funciones que no son desconocidas pero que no son cómodas por su estilo de juego.

Se habló mucho sobre si Viatri y Rodríguez podían jugar juntos y en el último partido quedó claro que es una sociedad que le puede dar mucho rédito a un Diego López que rotó mucho la ofensiva, tanto con sus dos “nueves” como con el “Cebolla” Rodríguez o “Maxi” Rodríguez.

No cabe duda que su altura (lo que le ha permitido anotar varios goles hasta el momento) y su potencia son las principales virtudes que ha demostrado el “Toro”, tanto en su pasaje por Racing como desde que llegó a Peñarol. Y si lo aprovecha el aurinegro le puede sacar mucho jugo a un futbolista que está respondiendo a las necesidades del equipo y por lo que se lo fue a buscar.

De todas maneras, no siempre fue así. La adaptación a un club nuevo (para colmo un grande) y no jugar en su posición habitual le puede haber jugado una mala pasada, pero lo cierto es que el primer semestre del “Toro” no fue de los mejores, ya que entre Torneo Apertura, Torneo Intermedio y Copa Libertadores marcó solamente cuatro goles.

Claro está que quedó en el debe con los hinchas y seguramente consigo mismo sabiendo lo que puede dar dentro del campo. La confianza que puede haber tomado en la pretemporada y jugar en un lugar donde se siente más cómodo es lo que le puede haber ayudado para que hoy, con solo cuatro partidos (tres por el Torneo Clausura y uno por Copa Sudamericana) haya convertido más goles de los que hizo en los 22 partidos (seis por Copa Libertadores y 16 por el Campeonato Uruguayo) que jugó en los primeros seis meses. Es que el “Toro” ya anotó cinco, cuando en el primer semestre había hecho cuatro.

“Jugar con Lucas Viatri es muy bueno por todo lo que él hace por el equipo; uno se siente cómodo. La idea es, cuando esté de espaldas, descargar para afuera, pero si me queda de frente arranco para el arco”, expresó el delantero en el programa Fútbol a lo Peñarol.

Las declaraciones del propio jugador es lo que pinta a las claras dónde se siente más cómodo y en qué circunstancia es en la que le puede aportar más al equipo del “Memo” López.

TITULAR. Comenzó el Torneo Clausura siendo la referencia, jugando en una posición similar a la que venía desempeñando en la primera parte del año, ya que Lucas Viatri había comenzado en el banco de suplentes. En la primera que tuvo la mandó a guardar frente a su exequipo. Jugó los últimos 15 minutos junto a Lucas Viatri, ya que Peñarol necesitaba un tanto como sea para poder ganar, pero se vio poco de esa sociedad y al final fue empate.

Ingresó en el once inicial también ante Atlético Paranaense, por Copa Sudamericana. Tuvo la más clara de Peñarol, pero no la pudo aprovechar y luego se fue expulsado a los 62’ por doble amarilla, por cuanto se perdió la vuelta.

BANCO. Viatri debutó como titular en el Clausura en la segunda fecha, frente a River Plate, en la que Fernández fue uno de los relevos. Observó todo el partido desde el banco de suplentes, ya que no ingresó.

Contra Wanderers, una fecha más tarde, se tomó revancha. Ingresó cerca del final y cuatro minutos después de saltar al campo anotó el 2-0 para Peñarol. Como si eso fuera poco, en carrera como más le gusta, se escapó como para poner el 3-0, pero le cometieron penal y Fabián Estoyanoff se hizo cargo de la ejecución para poner el tercero aurinegro.

DOBLE NUEVE. Diego López se animó a ponerlo junto a Viatri para visitar a Liverpool y la prueba le salió a la perfección. Es cierto que Peñarol no ganó de manera cómoda, pero logró el triunfo al fin y con una actuación excepcional del “Toro”, quien anotó un hat-trick y se complementó muy bien con el argentino, que incluso lo asistió en uno de los goles.

El “Toro” se empieza a parecer al delantero que Peñarol fue a buscar y con goles está pagando la confianza que le dieron. La peleó y hoy en día lo disfruta. El “Memo” se ilusiona con que siga en este ritmo y en este nivel y que finalmente sea un “Toro” indomable.

SUS GOLES Son una garantía para Peñarol. Los tantos del “Toro” traen buena suerte o al menos casi siempre, ya que de las ocasiones que marcó con la camiseta aurinegra solo en uno de esos partidos Peñarol no sumó. Ese fatídico encuentro fue el que los aurinegros disputaron en Paraguay, ante Libertad, donde Fernández marcó el 1-0 parcial. Sin embargo, el Gumarelo lo terminó ganando por 2-1. Luego anotó en lo que fueron las victorias ante Liverpool (por 2-1), Cerro (por 3-0), Atenas (por 2-1), Wanderers (por 3-0) y otra vez Liverpool (4-2). El encuentro restante, donde convirtió y Peñarol sumó pero no ganó, fue en la primera fecha del Torneo Clausura, cuando en el Campeón del Siglo fue empate 1-1 ante Racing en lo que fue el estreno oficial de Diego López como DT.

Peñarol 1-1 Racing Ante su exequipo, de cabeza Iba apenas un minuto de juego en la primera fecha del Torneo Clausura y, pese a que Racing lo iba a igualar más tarde, el “Toro” recibió un buen centro de Fabián Estoyanoff, puso la cabeza y así venció a Diego Melián con un potente cabezazo. Era el primer tanto de Gabriel Fernández en el certamen, en un duelo donde López lo mandó de titular y dejó a Lucas Viatri en el banco de suplentes.

Peñarol 3-0 Wanderers No falló cuando saltó al campo Ingresó por Lucas Viatri a los 82’ y cuatro minutos más tarde anotó el gol que sentenció la victoria ante Wanderers. Otra vez fue Fabián Estoyanoff quien creó la jugada tras un mal despeje de la defensa, apareció el “Toro” como más le gusta, con el arco de frente, para ajusticiar a un Ignacio de Arruabarrena, quien poco pudo hacer para una nueva caída de su valla en el Campeón del Siglo.

Liverpool 2-4 Peñarol De “9” hizo su trabajo Pese a que ese “trabajo sucio” es del que se encarga Lucas Viatri, el “Toro” se hizo fuerte dentro del área para ganar la posición y tras recibir una buena asistencia de Ignacio Lores, definir con potencia ante un Jorge Bava que poco pudo hacer. Ese gol fue el 1-0 en una victoria que no se le iba a hacer fácil al aurinegro, en una cancha complicada y ante un rival muy duro.

Liverpool 2-4 Peñarol Como más le gusta: en carrera El propio Fernández lo declaró así en varias ocasiones. La forma en la que más le gusta jugar dentro del campo es en velocidad y con el arco de frente y así fue como anotó el segundo gol aurinegro ante el negriazul. Tras una gran asistencia de Lucas Viatri, el ex-Racing se escapó, quedó mano a mano ante el golero y definió con un tres dedos preciso que adelantó una vez más a Peñarol.