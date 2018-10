El “Toro” busca volver al gol con su socio

Generó polémica, al menos incertidumbre, cuando Diego López los quiso juntar. “Son dos grandotes, se van a chocar”, fue el primer comentario acerca de la dupla Gabriel Fernández- Lucas Viatri.

Sin embargo, las dos torres le taparon la boca a todos. El “Toro” explotó, se pareció a aquel jugador que deslumbró en Racing y se transformó en una pieza clave de este Peñarol líder del Clausura. Lleva nueve gritos y es el máximo artillero del certamen. El argentino volvió a jugar tras casi ocho meses y rápidamente se puso al ritmo del equipo. Jugando afuera del área y peleando con los defensores, le simplificó el trabajo a Fernández. Bajando pelotas o asistiendo, se convirtió en su mejor socio. Y también marcando goles, porque los dos gritos que puso en este semestre fueron totalmente decisivos: el del agónico triunfo ante Cerro y el del último domingo contra Nacional que sirvió para llegar al empate y mantener los cuatro puntos de ventaja a falta de seis por jugar.

Lo cierto es que la contractura con la que Viatri terminó ante Torque lo sacó de los partidos contra Rampla Juniors, Fénix y el inicio del juego ante Nacional (solo disputó los últimos 21 minutos). Casualidad o no, desde ese partido con Torque, Gabriel Fernández no volvió a convertir. Lleva entonces 321 minutos sin anotar, la peor racha en lo que va de este Clausura que lo tiene como principal figura del torneo. Compartió ataque con Darwin Núñez y si bien no tuvo malas actuaciones (tampoco el juvenil, que incluso hizo un gol ante los de Capurro), su racha goleadora se vio pausada. Volvió a asemejarse al del Apertura, haciendo el trabajo que habitualmente realiza el argentino, y contó con menos ocasiones para convertir.

En el clásico solo estuvieron juntos un puñado de minutos y con un Peñarol algo entreverado y desesperado por llegar al empate. Pese a ello, demostraron lo importante que son jugando juntos. El gol de Viatri llegó tras un perfecto centro del “Toro”.

Cuando Viatri salió, Fernández lo sintió mucho. Lleva 321 minutos sin festejar. Mañana se vuelven a juntar desde el arranque frente a Progreso.

Cuatro de los seis gritos del argentino fueron de cabeza

Volvió el sábado pasado contra Nacional y tuvo dos ocasiones para convertir: una se la atajó Esteban Conde y la otra fue adentro, pero ambas fueron de cabeza. Y con el mismo gesto: cruzando la pelota y de pique al suelo. Parece que a Lucas Viatri se la hace más sencillo definir por esa vía que con el pie. Al menos esos demuestran los números. Desde que desembarcó en los aurinegros, cuatro de los seis tantos que convirtió fueron de cabeza. Así festejó en 2017 ante Fénix y Plaza Colonia y este año contra Cerro y en el clásico con el tricolor. ¿Cómo fueron los otros dos tantos del argentino? Ante Sud América con un remate adentro del área y con Cerro con un disparo de larga distancia, en la tarde que Peñarol se consagró campeón del Clausura 2017 en el Tróccoli.

Gargano por el “Cebolla” para intentar asegurar el Clausura

Peñarol entrenó ayer a la mañana, a puertas cerradas, en el Estadio Campeón del Siglo. La buena noticia la dio Lucas Viatri que se movió a la par de sus compañeros. El argentino, autor del gol del empate en el clásico, terminó el encuentro ante Nacional con un esguince de tobillo. Ya trabajó sin dolor y estará a la orden para el choque de mañana cuando Peñarol reciba a Progreso (18.30 horas).

Pasando en limpio, el equipo asoma con: Kevin Dawson; Ezequiel Busquets, Fabricio Formiliano, Carlos Rodríguez, Lucas Hernández; Giovanni González, Guzmán Pereira, Walter Gargano, Agustín Canobbio; Gabriel Fernández y Lucas Viatri.

Cristian Rodríguez, con rotura fibrilar en sóleo, es baja para la penúltima fecha del Clausura. Su lugar será ocupado por el “Mota”.

Vale recordar que si Peñarol vence al “Gaucho”, ganará el torneo y se asegurará un lugar en la definición del Campeonato Uruguayo.

Entradas. Se encuentran a la venta en los locales de Redpagos y de manera online en la web de Redtickets. La Tribuna Guelfi tiene un costo de $100, la Tribuna Cataldi de $150, la Tribuna Damiani de $300 y la Tribuna Henderson de $1600.

Cabe recordar que los socios aurinegros pueden ingresar gratis con previo canje de su boleto.