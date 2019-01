Suspendidos los dos partidos por decisión de los árbitros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cosas del fútbol uruguayo. El torneo de verano que debía definirse hoy con un partido en Colonia y otro en Montevideo, quedará trunco por una decisión de la gremial de árbitros, en virtud de que no se aplicó el protocolo estipulado.

El martes de noche Tenfield le comunicó a la AUF que cambaría los árbitros del partido entre Nacional y César Vallejo que se iba a disputar en el Suppici de Colonia por el torneo de verano a las 19.30 de hoy. Para dicho encuentro ya estaba designada la terna de jueces AUF encabezada por Federico Arman. Sin embargo, la empresa los cambió por los árbitros colonienses Marcelo Larrama, Sebastián Aldecur y Sebastián Martiní.

Así las cosas, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), gremial de árbitros, tomó cartas en el asunto, porque entiende que no se respeta el protocolo, el cual expresa: "A los efectos de la aplicación del presente documento y de su eficacia, todos los encuentros que se disputen con equipos afiliados a la AUF, ya sean oficiales como amistosos, deberán necesariamente ser dirigidos por árbitros que integren los registros oficiales de la AUF".

Ante esta irregularidad, los Audaf tomó la resolución de que si no participaban del encuentro de Colonia, tampoco lo harían en la final prevista entre Peñarol y Barcelona de Guayaquil, fijado para la hora 22.15 en el Campeón del Siglo, para el que esaban designados Óscar Rojas, Antonio Fedorczuk y Santiago Fernández.

"No se juega ninguno de los dos partidos. A esta hora están suspendidos", le dijo Marcelo De León a Ovación sobre las 16.30. "Por lo que tengo entendido, Nacional no salió de Los Céspedes y no va a viajar porque no le dan los tiempos", añadió.

Al mismo tiempo, desde tiendas tricolores confirmaban a Ovación que el ómnibus estaba estacionado en la concentración tricolor y que ya se había decidido que el plantel no viajaría, aunque no se descartaba del todo que el encuentro se suspendiera porque todavía había margen para una negociación.

Sin embargo la situación no cambió y quedó todo definitivamente suspendido.