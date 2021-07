Torneo Apertura: cómo quedó la tabla tras la fecha 10 y qué equipos pelean por el título

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura la tabla quedó más apretada que nunca y a simple vista hay seis equipos con serias chances de pelear lo que resta del campeonato en función de los puntos que han cosechado: Plaza Colonia (23), River Plate (20), Nacional (20), Liverpool (19), Montevideo City Torque (18) y Peñarol (17). Ahora bien, ¿a quién deberá enfrentar cada uno de los equipos en las últimas cinco fechas?

Plaza Colonia

Es el único equipo que, por estar puntero en soledad, depende de sí mismo para coronarse en el Torneo Apertura. Para hacerlo le bastará con ganar todos sus encuentros. Ninguno de los equipos que enfrentará se encuentra entre los seis primeros del certamen. A continuación, sus rivales:



Fecha 11: Deportivo Maldonado VS Plaza Colonia en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Fecha 12: Fénix VS Plaza Colonia en el Parque Capurro.

Fecha 13: Plaza Colonia vs Boston River en el Estadio Juan Prandi.

Fecha 14: Wanderers VS Plaza Colonia en el Parque Viera.

Fecha 15: Plaza Colonia VS Rentistas en el Parque Prandi.

Plaza Colonia está peleando por el Torneo Apertura.

River Plate

Es el escolta del "patablanca" con 20 puntos junto con Nacional. En la fecha 12 deberá visitar a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, en la 13 recibirá a Montevideo City Torque en el Federico Saroldi y, por último, en la 15 jugará ante Nacional en su casa.



Fecha 11: River Plate VS Rentistas en el Estadio Federico Saroldi.

Fecha 12: Peñarol VS River Plate en el Estadio Campeón del Siglo.

Fecha 13: River Plate VS Montevideo City Torque en el Estadio Federico Saroldi.

Fecha 14: Villa Española VS River Plate en el Estadio Obdulio Varela.

Fecha 15: River Plate VS Nacional en el Estadio Federico Saroldi.

El darsenero está prendido en la lucha por el Apertura. Foto: Marcelo Bonjour

Nacional

Al igual que el elenco "darsenero", el conjunto de Alejandro Cappuccio se encuentra a tres puntos de la cima a falta de cinco fechas para conocer al campeón del Apertura. En su calendario figuran dos rivales directos para lo que resta del certamen: en la fecha 14 recibirá a Liverpool en el Gran Parque Central y en la última jornada visitará al elenco de Gustavo Díaz en el Saroldi.



Fecha 11: Nacional vs Villa Española en el Estadio Gran Parque Central.

Fecha 12: Nacional vs Deportivo Maldonado en el Estadio Gran Parque Central.

Fecha 13: Cerrito vs Nacional en el Estadio Charrúa.

Fecha 14: Nacional vs Liverpool en el Estadio Gran Parque Central.

Fecha 15: River Plate vs Nacional en el Estadio Federico Saroldi.

Gonzalo Bergessio celebrando otro gol para Nacional.

Liverpool

El equipo que comanda Jorge Bava enfrentará a tres aspirantes al título en la recta final del torneo: en la próxima fecha deberá recibir a Peñarol en Belvedere. Luego, en la jornada 12, visitará a Montevideo City Torque en el Estadio Luis Franzini. Por último, en la fecha 14 jugará ante Nacional en el Gran Parque Central. La mala noticia para el negriazul es que deberá esperar cómo se recupera Juan Ignacio Ramírez, que se retiró sentido en el duelo de este lunes ante Rentistas.



Fecha 11: Liverpool VS Peñarol en el Estadio Belvedere.

Fecha 12: Montevideo City Torque VS Liverpool en el Estadio Luis Franzini.

Fecha 13: Liverpool VS Villa Española en Belvedere.

Fecha 14: Nacional VS Liverpool en el Estadio Gran Parque Central.

Fecha 15: Liverpool VS Cerrito en Belvedere.

Sebastián Fernández y Federico Martínez celebran en el Liverpool-Fénix. Foto: Leonardo Mainé.

Montevideo City Torque

El conjunto de Román Cuello viene de lograr una contundente victoria 3-0 ante Nacional y se encuentra a cinco puntos del líder Plaza Colonia. Sus rivales directos en lo que resta de la competencia serán Liverpool en la fecha 12 y River Plate en la siguiente.



Fecha 11: Cerrito VS Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.

Fecha 12: Montevideo City Torque VS Liverpool en el Estadio Luis Franzini.

Fecha 13: River Plate VS Montevideo City Torque en el Estadio Federico Saroldi.

Fecha 14: Montevideo City Torque VS Cerro Largo en el Estadio Centenario.

Fecha 15: Progreso VS Montevideo City Torque en el Estadio Abraham Paladino.

Montevideo City Torque está en la lucha por el título del Apertura. Foto: Marcelo Bonjour.

Peñarol

El conjunto de Mauricio Larriera viene de vencer 2-0 a Cerrito en la fecha 10 y en la próxima jornada visitará a Liverpool uno de sus rivales en la lucha por el título. En la fecha 12 recibirá a River Plate, otro de los aspirantes al campeonato, en el Estadio Campeón del Siglo. A continuación, todos sus próximos encuentros.

Fecha 11: Liverpool VS Peñarol en el Estadio Belvedere.

Fecha 12: Peñarol VS River Plate en el Estadio Campeón del Siglo.

Fecha 13: Cerro Largo VS Peñarol en el Estadio Antonio Ubilla.

Fecha 14: Peñarol VS Progreso en el Estadio Campeón del Siglo.

Fecha 15: Sud América VS Peñarol con estadio a confirmar.

Peñarol ganó y sigue prendido, pero no depende de sí mismo. Foto: Leonardo Mainé.