Torneo Apertura: Así se juega la segunda fecha, en la que debutan Peñarol y Nacional

Entre sábado y lunes se desdoblará la disputa de la segunda fecha del Torneo Apertura, en la cual debutarán los equipos grandes luego de no haber disputado la primera jornada porque tenían actividad internacional. Peñarol visitará el sábado a Fénix, en tanto Nacional irá el domingo al campo de Progreso.

Otros dos equipos que también harán su estreno en esta segunda jornada son Plaza Colonia y Cerro Largo, que eran los rivales de Peñarol y Nacional, respectivamente, en la fecha inaugural.



Así se jugará la segunda fecha

SÁBADO 22

​

- Boston River vs. Rentistas (12.00) - Parque Artigas. Árbitros: Mathías De Armas, Marcelo Alonso, Julián Pérez y Jonathan Fuentes.

- Fénix vs. Peñarol (15.00) - Parque Capurro. Árbitros: Esteban Ostojich, Andrés Nievas, Matías Rodríguez y Santiago Motta.

- Cerro Largo vs. Cerrito (17.15) - Estadio Ubilla. Árbitros: Nicolás Vignolo, Matías Muñiz, Jonathan Peña y Yimmy Álvarez.

DOMINGO 23



- Plaza Colonia vs. Montevideo City Torque (12.00) - Parque Prandi. Árbitros: Pablo Giménez, Gabriel Márquez-Lisboa, Federico Piccardo y Antonio García.

- Progreso vs. Nacional (15.00) - Parque Paladino. Árbitros: Diego Riveiro, Carlos Barreiro, Ernesto Hartwig y Diego Dunajec.

- Wanderers vs. Deportivo Maldonado (17.15) - Parque Viera. Árbitros: Javier Feres, Javier Irazoqui, Héctor Portillo y Fernando Falce.

LUNES 24



- River Plate vs. Liverpool (15.00) - Parque Saroldi. Árbitros: Jonathan Fuentes, Sebastián Silvera, Heber Godoy y Antonio García.

​- Sud América vs. Villa Española (17.15) - Juan Antonio Lavalleja. Árbitros: Daniel Rodríguez, Alberto Píriz, Daiana Fernández y José Burgos.