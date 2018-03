La tormenta Emma puede suspender el partido Arsenal-Manchester City

En cuestión de horas se definirá si el partido entre Arsenal y Manchester City, correspondiente a la Premier League y fijado para las 16:45 de Uruguay de este jueves, puede llevarse a cabo en el Emirates Stadium.



En el estadio no hay problemas para disputar el partido, porque la calefacción bajo el suelo del escenario y las luces de calentamiento aseguran que el terreno de juego esté en condiciones, pero el Arsenal no puede hacer nada para impedir que los aficionados tengan serios inconvenientes de asistir al juego.



La realidad marca que la tormenta Emma que está congelando a Europa sigue generando enormes dificultades en el transporte. De hecho, las imágenes del viaje de la delegación del City a la estación de tren Manchester Piccadilly dejaron en claro la forma en la que sigue pegando el mal clima en las islas británicas.



En estas horas las autoridades del Arsenal están realizando una serie de charlas con la Policía, las autoridades del transporte -para el traslado de los aficionados antes y después del partido- y de la ciudad a los efectos de poder garantizar que las áreas circundantes al Emirates Stadium estén libres de nieve y de hielo.

​

Anoche persistían algunos problemas con el transporte dentro y fuera de Londres en algunas líneas. El problema es que las condiciones se deterioran cada vez más, hasta tal punto que se advierte que el suministro de gas de Gran Bretaña puede agotarse.



El diario The Sun reveló que "ambos clubes están en contacto, mientras monitorean las condiciones. Si hay más nevadas durante todo el día, pondrán la seguridad de los hinchas como principal prioridad. Si los jefes de los ferrocarriles informan que los servicios se detendrán temprano, podría tomarse la decisión de posponer".