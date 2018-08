Rodrigo Amaral: "Toqué fondo y ahora quiero volver a ser feliz"

"Me cambió la cabeza. Pero va más allá del fútbol. En general, desde que tengo una hija (Delfina, de un año) dejé de pensar sólo en mí. Ahora es ella, todo ella. Para seguir jugando tenía que modificar muchas cosas mías por dentro y por fuera. Lo supe cambiar y por algo ahora estoy acá, con el grupo", dijo el atacante al diario Olé.

El uruguayo señaló que se arrepiente "de las boludeces que hacía con la alimentación". "No me cuidaba tan bien. Yo sabía que comía mal. Y lo seguía haciendo igual. Pensaba que no me iba a afectar. Hoy sé que si yo estoy mal, también lo estará mi familia. Quiero darle un buen futuro a mi hija...", señaló.

"Tengo calentura conmigo mismo. Si yo hubiera cambiado mi mentalidad en Nacional, hoy estaría jugando en Racing y con chances de ir a la selección. En Nacional me exigían y yo no daba bola, me hacía el boludo", agregó.

Además, dijo que si siguió adelante "fue por Delfina". "Hasta hace poco quería dejar de jugar. Pero hablé mucho, me di cuenta de que yo mantenía la capacidad de seguir jugando, de demostrar. Cuando estaba en Nacional casi que no tomaba dimensión de dónde jugaba. Y las cosas se me dieron muy rápido: llegó la Sub 20, el Sudamericano, el Mundial y después Racing. Boludeaba, seguía en la misma. Ahora quiero jugar para poder irme a Europa lo antes posible", explicó.

Sobrepeso:

"Comía más de lo normal. Pero no hamburguesas o panchos, como dijeron muchos boludos. Eso no lo hacía porque siempre supe de mi tendencia a engordar. El tema era que, en vez de comer una porción, comía dos. Exageraba (...) Ahora como lo que tengo que comer o, incluso, un poco menos. Se me achicó el estómago, me lleno enseguida. Me acostumbré a una alimentación después de la dieta estricta que le pedí a la gente de Racing. Bajé diez kilos", puntualizó.

Disfrutar:

Antes que él haga disfrutar a los hinchas de la Academia con su zurda, "primero tengo que disfrutar yo adentro de la cancha. Como te dije antes: toqué fondo y ahora quiero volver a ser feliz. Desde que jugué en Nacional que no volví a sentir eso. Hace mucho que no escucho “qué bien jugaste” de parte de mi familia. Jugar en Reserva no es lo mismo... Una vez que disfrute yo, me gustaría que el hincha se identifique con mi juego. Por acá pasaron pasaron muchos uruguayos y yo también quiero llegar a dejar mi marca", sentenció.



La intensidad:

"En el fútbol de hoy el enganche tiene que correr más que un cinco o un zaguero, por lo menos ocupando espacios. Ahora hay que presionar, antes eso no se veía tanto. En el Mundial Sub 20, cuando enfrentaba a equipos europeos, recibía la pelota y tenía dos tipos encima. Hay que jugar más de primera. En la pretemporada me acostumbre a presionar cada vez que perdíamos la pelota".