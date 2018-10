Una topadora: Luis Suárez les pasa por arriba a todos

Todo lo que esperen de él es poco comparado con lo que es capaz de realizar. Quedó claro: Luis Suárez es un extraordinario jugador, con una voracidad goleadora tan grande que solamente puede ser comparada con la enorme personalidad que él mismo exhibe para superar los más increíbles desafíos.



Aunque deberían saberlo, y de memoria, que con el “Pistolero” siempre queda algo para ver, “Lucho” se encargó de poner las cosas en su lugar. Y en el mejor escenario posible: un clásico ante el Real Madrid.



Allí demostró una vez más que tiene la riqueza técnica que lo puede convertir en un realizador fino, elegante. Que perfectamente puede vestirse de Lionel Messi para entregar con una sutileza una de las joyas más preciadas. Que puede ser, también, ese gladiador del área que mete una estocada mortal con un movimiento de cabeza tan ganador como el zapatazo cruzado y abajo con el que transformó en gol el penal.



El “Salta” no para. No se detiene. Por eso seguirá atormentando al Real Madrid mientras tenga puesta la camiseta del FC Barcelona. El “Salta” no para. No se detiene. Y como no conoce los límites, cada año se pone por delante nuevos retos, situación que permite que les siga pasando por arriba a todos los grandes futbolistas que vistieron con éxito la camiseta blaugrana.

Esta “topadora” uruguaya que ha llegado ya a 440 goles en 691 partidos de su carrera, que logró en menor tiempo que todos los 100 goles en LaLiga española (lo hizo en 114 partidos, hoy suma 117 en 140 cotejos), va camino a llegar al podio de los grandes goleadores de toda la historia del Barcelona.



Su promedio de gol augura, además, que no demorará mucho para conseguirlo. Desde que llegó al club culé quedó al descubierto su insaciable sed de gol: 25 goles en la primera temporada, 59 en la segunda, 37 en la tercera y 31 en la cuarta. Eso caudal goleador le entrega un promedio de 38 festejos temporada y en la actual ya suma 7 conquistas en 14 partidos.



Si el registro se mantiene, con otros 25 gritos de gol (lo que le permitiría sumar unos 32 al cierre del ciclo) Suárez ya quedaría en la cuarta posición entre los afamados artilleros del club catalán.



Hoy acumula 159 y está por detrás de los 184 de Josep Samitier (jugó 13 años en Barcelona), Ladislao Kubala 194 (11 años), César Rodríguez 232 (13) y Lionel Messi 564 (14).

Salvo la condición de líder de Messi, el salteño está en condiciones de desplazar a todos los otros jugadores que tienen por delante. Y, lo que no es un detalle menor, con un vínculo menos prolongado en la institución.



Y hay más. Repasando la propia historia de los clásicos Barcelona-Real Madrid, Suárez ya se colocó en el puesto 12 de los grandes verdugos. Comparte esa posición con Karim Benzema (9 goles cada uno) y quedó a nada de superar a históricos como Hugo Sánchez y Juanito (10) o de alcanzar a Santillana (12).



Y todo eso lo sigue consiguiendo el mismo año en que la prensa madrileña empezaba a insinuar su adiós. Qué poco lo conocen.