El top 5: Tabárez va por un gran lugar

Será un Mundial muy diferente el que se avecina en Rusia. Y, seguramente, quedará grabado para siempre en la memoria de los uruguayos por la marca histórica que logrará el maestro Óscar Tabárez al conducir por cuarta vez a La Celeste en una Copa del Mundo.



Obviamente que una victoria final y los brazos de Diego Godín levantando el trofeo el 15 de julio (ojalá que eso suceda) serán más memorables que cualquier otro registro que se pueda conseguir, pero hay hechos y números estadísticos que no pueden pasarse por alto. Mucho más cuando a los uruguayos -todos- nos cuesta ser organizados.



Ahora, cuando un proceso de conducción técnica ha superado todos los obstáculos posibles que aparecieron en el camino, incluso hasta los movimientos políticos que terminaron generando sacudones enormes en la Asociación Uruguaya de Fútbol, es justo remarcar que Tabárez tiene por delante un gran reto colectivo y también personal.



Habiendo dirigido hasta la fecha 15 partidos mundialistas, el técnico de la selección uruguaya tiene grandes posibilidades de meterse en el Top 5 de los entrenadores con mayor cantidad de cotejos al mando de una selección en las copas del mundo.

Llegar a cuartos.

Para avanzar posiciones en el ranking y meterse en el selecto grupo de los 5 mejores -digámosle así- Tabárez tendrá que conseguir que Uruguay dispute como mínimo cinco partidos en Rusia 2018. Avanzando hasta los cuartos de final superará la línea de Bora Milutinovic, quien gracias a su participación en cinco mundiales como entrenador de diferentes selecciones cosechó nada menos que 19 partidos mundialistas.

Obviamente que la tarea no será para nada sencilla, sobre todo porque a Tabárez le viene respirando en la nuca nada menos que el técnico de una de las potencias del fútbol mundial.



El entrenador de Alemania, que llegará a Rusia con el prestigio de ser el actual campeón del mundo, tiene 14 cotejos mundialistas.



A diferencia de Tabárez, que alcanzó los 15 partidos en tres grandes citas del fútbol mundial, Joachim Löw logró sus 14 en dos torneos: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



Ni el uruguayo ni el alemán, por otra parte, teniendo el mejor resultado de todos -léase salir campeón del mundo- podrán desplazar a los dos primeros del ranking.



La lista la lidera un alemán y lo secunda un brasileño. El técnico con mayor cantidad de partidos dirigidos en copas del mundo es Helmut Schön con 25 encuentros. La particularidad es que los sumó dirigiendo siempre a la selección de Alemania (por aquellos tiempos la Alemania Federal).



Detrás del entrenador que logró la Eurocopa de Bélgica 1972, el vicecampeonato del Mundial de 1966 y título en el Mundial de 1974, está Carlos Alberto Parreira con 24 cotejos.



La historia del brasileño es amplia por haber dirigido a cinco selecciones diferentes en seis mundiales.



Justamente, en ese rubro nadie supera a Parreira. El único que se arrima es Bora Milutinovic, que dirigió en cinco torneos ecuménicos y siempre lo hizo con combinados diferentes.



Lo bueno de Rusia 2018 para Tabárez, entonces, es que ganará prestigio y enriquecerá sus números como entrenador de la selección uruguaya.



En el peor de los casos, sin poder sortear la llave en la que tendrá que competir ante Rusia, Egipto y Arabia Saudita, el conductor de la Celeste abandonará el octavo lugar que ostenta hoy en esa tabla de posiciones de técnicos con mayor cantidad de partidos mundialistas dirigidos.



Por lo menos, y sin dejar de lado el hecho de que Löw también crecerá, avanzará un casillero para dejar atrás a Henri Michel (16 partidos) y para igualar a Guus Hiddink (18).



La verdad, todo pinta muy bien, especialmente si la selección uruguaya consigue adueñarse del primer lugar de su llave, con lo cual se quedará -como en Sudáfrica 2010- con el recorrido del dueño de casa y, almenos en los papeles, evitar el cruce con España.



Por más que Cristiano Ronaldo es capaz de intimidar al más pintado, no es lo mismo tener en frente a un combinado dotado de un gran juego colectivo y cargado de figuras que pueden desnivelar por sí solas, que hacerlo frente a un equipo que depende en gran medida de lo que produzca su estrella.



Eso sí, por encima de cualquier estimación o presagio de desenlace de los resultados de la fase de grupos, hay hechos concretos y contundentes: Tabárez llegará a cuatro mundiales y de esta manera igualará a Henri Michel y Helmut Schön. Dejando atrás, entre otros, a Mario Zagallo y Felipe Scolari, quienes asistieron a tres copas del mundo.



No hay duda que eso ya de por sí es todo un hito para un país como Uruguay, en el que se supo cambiar de entrenador en el transcurso de las mismas Eliminatorias mundialistas.



25 partidos Helmut Schon

Dirigió a la selección de Alemania en 1966 (6 partidos), 1970 (6), 1974 (7) y 1978 (6). Así llegó a 25 cotejos.

24 partidos Carlos Pereira

Kuwait 1982 (3), E. Árabes 1990 (3), Brasil 1994 (7), Arabia 1998 (3), Brasil 2006 (5), Sudáfrica 2010 (3).

21 partidos Luiz Felipe Scolari

Metió siete partidos en tres copas del mundo: con Brasil en 2002, con Portugal en 2006 y con Brasil en 2014.

20 partidos Mario Zagallo

Otro que con tres mundiales llegó a un gran número: con Brasil en 1970 (6), 1974 (7) y 1998 (7).

19 partidos Bora Milutinovic

Con México en 1986 (4), Costa Rica 1990 (4), EE.UU 1994 (4), Nigeria 1998 (4) y China 2002 (3).

18 partidos Guus Hiddink

Con tres selecciones sumó esos partidos: Holanda en 1998 (7), Corea en 2002 (7) y Australia en 2006 (4).

16 partidos Henri Michel

Dirigió a Francia en 1986 (7), Camerún 1994 (3), Marruecos 1998 (3) y Costa de Marfil 2006 (3).

15 partidos Óscar Tabárez

Llegó a eso gracias a los 4 partidos del Mundial de 1990, los 7 de Sudáfrica 2010 y los 4 de Brasil 2014.

14 partidos Joachim Löw

Si no abandona a la selección de Alemania, seguirá creciendo. Con dos mundiales 2010 y 2014 ya logró esa cifra.

14 partidos Carlos Bilardo

El técnico argentino también consiguió un buen registro con dos mundiales: México 1986 y Alemania 1990.