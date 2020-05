"Tony" Pacheco: su postura sobre ser futuro dirigente, el mensaje de Maradona y la "8"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al igual que la inmensa mayoría de los uruguayos, Antonio "Tony" Pacheco se encuentra en cuarentena, pero eso no impidió que una charla telefónica permitiera escuchar una opinión que siempre es muy respetada dentro de Peñarol y, sobre todo por los hinchas, muy querida.

En diálogo con "Último al arco" de Sport 890, el exatacante de Peñarol habló sobre muchos temas e hizo hincapié en situaciones que ocurren actualmente en el club, sobre lo que podría ser su futuro como dirigente y también contó detalles de lo que fue su partido homenaje en el Campeón del Siglo.

año electoral "Siempre pasan cosas y eso es indiscutible"

Peñarol afronta en 2020 un año de elecciones con todo lo que eso conlleva. Pacheco, un hombre con varios pasajes por el club, sabe de que se trata y aseguró que: "Los años electorales siempre son complejos. Siempre pasan cosas y eso es indiscutible, se muestran tendencias de unos y de otros y no es un año normal".

Dentro de estas complicaciones, la conversación llevó a tratar los problemas económicos que atraviesa el club y que llevó a diferencias con algunos experientes del plantel actual. "Como no sé la interna del problema es difícil comentar, pero tratábamos que los problemas se resolvieran dentro de Peñarol. Como hincha de Peñarol, no le ayuda al club sacar las cosas para afuera", expresó Pacheco.

El "Tony" también aseguró que "Yo fui juvenil de Peñarol desde los 12 años y me enseñaron una forma de moverme dentro del club y traté cada uno de mis pasajes, pese al rol donde me tocó, que las cosas se solucionaban ahí", aunque reparó en que "cuando me fui de Uruguay había tres canales y dos radios, ahora la prensa es constante y la comunicación es mayor y están siempre actuando junto a las redes sociales y eso ha sido un avance brutal. No hay que perder de vista que lo importante es sacar lo mejor para Peñarol".

dirigente "Me hablás de Peñarol y me movés las entrañas"

En más de una ocasión el nombre de Pacheco quiso sonar, sobre todo por insistencia de los hinchas, en la dirigencia aurinegra. Hoy en día sin la presencia de un gerente deportivo hay muchos que se ilusionan con verlo al "Tony" en ese puesto aunque "no me llamó nadie para ser gerente deportivo".

"Por la historia que tengo y por el amor que le tengo al club y por el cariño de la gente en el diario vivir, me hablás de Peñarol y me movés las entrañas. Va a depender mucho de la propuesta, si me llaman lo charlamos. Sabiendo la propuesta, los objetivos y los criterios se puede conversar", agregó Pacheco.

¿Y candidato a presidente? "Peñarol me puede. Hay un tema racional con la cabeza fira y otra muy distinta cuando entra a jugar la pasión y eso no se pierde nunca. Está en mi sangre. Peñarol es mágico e inmenso pero no puedo decir 'soy presidente y soy' te demanda mucha cosa porque es muy importante el rol del presidente de Peñarol en la sociedad en general, más allá del club", sentenció.

partido homenaje De la emoción al mensaje de Maradona

"Me da vergüenza. Si él quiere saber cómo jugaba va a tener la posibilidad de hacerlo", respondió ante la pregunta de si le mostraba sus partidos a sus hijos.

De todas maneras, hubo uno que tuvieron la oportunidad de volver a ver en familia y fue el de la despedida del "Tony" en el Campeón del Siglo. "Mis hijos en aquel momento eran muy chiquitos, pero ahora están un poco más grande y no sabés cómo llorábamos los cinco", contó.

En relación a ese encuentro, Pacheco aseguró que lo vivió con mucha emoción por el hecho de reencontrarse con muchos excompañeros con los que había compartido plantel en Peñarol, pero que hubo un protagonista que lo conmovió: el "Tito" Goncalves.

"Don 'Tito' es el que me recibe en Las Acacias el día que fui a probarme a Peñarol, pero además para aquellos gurises que recién arrancábamos fue muy importante porque nos enseñó la mística de Peñarol, el cómo comportarse, cómo preparar un clásico o que en Peñarol no hay margen de error. Y que el día que lo llamé para que participe me haya dicho que sí fue un orgullo tremendo", manifestó Pacheco.

Una de las sorpresas que tenía ese partido no se pudo presencia en vivo, pero sí la pudo disfrutar Pacheco poco rato después y fue un mensaje que el propio Diego Maradona le mandó.

la "8" ¿Quién debe llevar la mítica camiseta del "Tony"?

Hace tiempo ya que desde Peñarol se decidió no utilizar la camiseta número "8" en honor a Pacheco, o al menos no se hace en el Campeonato Uruguayo donde no es obligatorio hacerlo.

Caso distinto es en la Copa Libertadores donde Conmebol obliga que la numeración sea corrida y que, por ejemplo, para la edición 2020 la porta el delantero Matía Britos.

Pacheco también respondió a esa pregunta expresando que "me gustaría que 'la' 8 la lleve un representante de Peñarol. Que quede como que esa camiseta tiene el valor del juvenil porque yo me crié en el club".