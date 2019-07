Toni Kroos es de película

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"En España uno puede ser una semana el héroe más grande y a la semana siguiente el máximo idiota. A veces se tiene la sensación de que del fútbol dependen muchas cosas y así se reacciona y se escribe. Y en España el asunto es todavía más extremo”, dijo Toni Kroos, sobre las críticas que reciben los futbolistas.



“De todos modos yo veo las cosas desde una óptica realista, no caigo en los extremos y con ello me ha ido bien, con eso he tenido éxito”, explicó el volante refiriéndose a una temporada en la que Real Madrid ha estado por debajo de las expectativas.

Kroos habló en Berlín, donde se hizo presente en el lanzamiento de un documental sobre su vida en el fútbol de élite. En el mismo se destacan los valores que el alemán aprendió gracias a sus padres, a los que agradeció. “Creo que le tengo que agradecer a mis padres por la forma como me educaron. Para mí la familia es muy importante y tengo una buena esposa que está atenta a que yo siga con los pies en la tierra”, afirmó.



“La película significa mucho para mí. Fue una decisión difícil hacerla, pero al final acepté y me alegro de haberlo hecho”, le dijo el volante a EFE minutos antes de que se proyectara su film.

En el documental se repasa la trayectoria del alemán, que ganó cuatro títulos de la Champions League, tres de ellos con el Real Madrid.



La película recorre la vida de Kroos desde su ciudad natal, Greifswald (al este de Alemania) y su carrera que se inicia en las formativas del Hansa Rostock, de donde pasó al Bayern. Luego fue cedido al Bayer Leverkusen antes de regresar al club bávaro y finalmente al Real Madrid.



Es más, Uli Hoeness, el presidente del Bayern, admite en el documental que la venta de Kroos fue una decisión equivocada.



Kroos es hoy el jugador alemán más exitoso de todos los tiempos. En la película compañeros como Jupp Heynckes, Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Mathias Sammer y Joachim Löw hablan sobre el volante.“Nunca lo he visto perder una pelota, o casi nunca”, asegura Zidane.