No tomes frío, “Rafa”

El sábado jugó el segundo tiempo con fiebre y fue el héroe de Nacional al anotar el gol con el que el equipo tricolor venció a Racing 1-0 en el Gran Parque Central, retomando la senda de la victoria luego de dos derrotas consecutivas.

Rafael García es la gran preocupación de Alexander Medina de cara al partido del domingo frente a River Plate en el Parque Federico Omar Saroldi por la octava fecha del Torneo Clausura, que lo tiene al tricolor en el segundo lugar.

El zaguero no entrenó ayer debido al estado gripal que arrastra del fin de semana y es una de las interrogantes para integrar el plantel que visitará a los darseneros en el partido que comenzará a la hora 15:30 con el arbitraje de Christian Ferreyra.

La preocupación pasa porque si “Rafa” es baja, Medina no podrá contar con su zaga titular, ya que Marcos Angeleri tampoco estará debido al traumatismo de cráneo y fractura del tabique nasal que sufrió el sábado frente a Racing al chocar con Santiago Romero.

En tal sentido, la presencia de García pasa a ser fundamental no solo en lo deportivo, sino también desde lo anímico por todo lo que transmite un jugador totalmente identificado con la camiseta de Nacional, a tal punto que viene siendo de los rendimientos más altos del plantel.

La sanidad tricolor espera que el zaguero pueda llegar en condiciones adecuadas al domingo, ya que haciendo reposo podrá dejar atrás la gripe.

Por ese mismo motivo tampoco entrenó ayer Tabaré Viudez, quien también fue baja al igual que Alfonso Espino por una sobrecarga en uno de los posteriores, pero el panorama es favorable para que ambos puedan llegar bien al encuentro con River Plate.

Por otra parte, Gabriel Neves, quien estaba regresando a hacer fútbol tras una fractura en un dedo del pie, fue titular en el amistoso frente a Rentistas el miércoles (ganó Nacional 2-1 en el Gran Parque Central con goles de Leandro Barcia y Luis Aguiar), pero salió sentido por una molestia muscular y se le harán estudios para conocer la entidad de esa lesión.

Con ese panorama, Nacional apronta el encuentro del domingo frente a River Plate y el “Cacique” baraja sus opciones para armar un equipo que seguro presentará cambios.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ "Dejamos las cosas claras"

Sebastián Rodríguez habló acerca de los atrasos salariales que Nacional mantiene con los jugadores y dijo que “nosotros dejamos las cosas claras y acá, como a cualquier trabajador (aunque quizás en otro tipo de trabajo no pasa que se deba tanto, porque no se lo ve al futbolista de la misma forma, no se lo valora tanto) el otro día dijimos que no íbamos a hacer el doble horario por el tema de los salarios impagos”.

A pesar de eso, los dirigentes y los futbolistas están en conversaciones permanentes para llegar a un acuerdo y desde el club destacan que más allá de los atrasos el plantel nunca dejó de entrenar ni concentrar a lo largo de todo el año.

Elecciones: Otro grupo que se registró para el acto

La agrupación “Futuro Tricolor” volvió a presentarse de cara a las elecciones que Nacional tendrá el sábado 8 de diciembre en su sede.

El grupo que en 2015 apoyó la candidatura de Daniel Turcatti, en esta oportunidad irá junto a la postulación de José Fuentes como presidente. En “Futuro Tricolor” hay varios jóvenes dirigentes que ya trabajan en diferentes sectores del club en varias de sus disciplinas deportivas.