Se toman todo su tiempo

El hincha de Peñarol espera por las novedades del período de pases y a cada rato consulta las redes sociales, escucha radio, lee los portales y mira televisión en busca de una noticia alentadora. Los días pasan y mientras el plantel está de pretemporada en Estados Unidos, donde anoche al cierre de esta edición jugaba su primer amistoso frente a Miami United, Diego López aguarda por los pedidos que le hizo a los dirigentes.

En Montevideo, mientras tanto, el Consejo Directivo y la comisión de contrataciones recibe ofrecimientos, consulta por determinados futbolistas, entabla alguna conversación e intenta negociar, pero por ahora nada hay en concreto.

El caso que más rompe los ojos es el de Lucas Viatri. ¿Qué pasa con el argentino? Hace exactamente una semana, las partes (jugador, representante y consejeros de Peñarol) se reunieron en Punta del Este y prácticamente estaba todo acordado para que el delantero renueve su vínculo con el club aurinegro. Pero las horas fueron pasando y los días también. Hubo algún tire y afloje en la negociación, se dijo una cosa de un lado, otra del otro y hoy la realidad es que no hay ningún arreglo con Viatri.

El tema es económico y luego de que el jugador argentino y su representante bajaran las pretensiones, Peñarol realizó otra oferta y fue aceptada, ya que Viatri quería seguir en el club para jugar la Copa Libertadores e ir en busca del tricampeonato Uruguayo.

Sin embargo, esa propuesta que el presidente Jorge Barrera y el vice Rodolfo Catino, le presentaron al delantero y a su representante, no fue aprobada aún por el Consejo Directivo de los aurinegros.

Es que la situación económica de Peñarol no es la mejor y desde el club se buscó bajar el pasivo considerablemente, tener un tope salarial y ajustar el tema números.

“¿Saben por qué Peñarol tiene el pasivo que tiene? Porque traía 10 jugadores por período de pases y de esos jugaba uno solo. Por lo mismo no tenían chances los juveniles. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para no errar y no tirar el dinero del club y de los socios a la basura”, publicó Julio Herrera Heber, integrante de la comisión de contrataciones, en su cuenta de Twitter.

Ese parece ser el camino y en Peñarol se quieren tomar el tiempo necesario para evaluar las posibles incorporaciones.

Hay muchos ofrecimientos

La danza de nombres ofrecidos a Peñarol en cada período de pases no para y en su gran mayoría son todos jugadores del exterior.



Lo cierto es que por ahora no hay nada confirmado, más allá de que se trabaja en el club para cerrar la incorporación de un zaguero y un delantero. El defensa podría ser un extranjero, mientras que para el “9” se espera a ver qué pasa con Lucas Viatri.