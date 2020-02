Apertura: Toma fuerza cambiar de fecha el clásico para  el 29 de marzo

Se siguen dando pasos para confirmar la fecha del clásico del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol, previsto inicialmente para la cuarta fecha del Apertura.



Este lunes a la tarde se reunieron los integrantes de la Mesa Ejecutiva con los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en esa reunión se decidió llevar a votación del Consejo de Liga la idea de intercambiar la cuarta fecha con la séptima, con lo que se solucionarían varios problemas, entre ellos las complicaciones de fechas del Estadio Centenario, el escenario donde se va a jugar el primer clásico del 2020.

Así se juegan las fechas 4 y 7, a intercambiar

FECHA 4:

- Rentistas vs. Liverpool

- Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

- Boston River vs. Wanderers

- Nacional vs. Peñarol

- Danubio vs. River Plate

- Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque

- Cerro vs. Plaza Colonia

- Fénix vs. Progreso



FECHA 7:

- Liverpool vs. Cerro

- Fénix vs. Defensor Sporting

- Progreso vs. Danubio

- Plaza Colonia vs. Nacional

- Montevideo City Torque vs. Boston River

- River Plate vs. Deportivo Maldonado

- Peñarol vs. Rentistas

- Wanderers vs. Cerro Largo