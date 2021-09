"Todos me recibieron muy bien, los argentinos del equipo me están ayudando", dijo Gabriel Neves

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace unos días se supo que Gabriel Neves, exmediocampista de Nacional, abandonaba el club para jugar en San Pablo, el tricolor brasileño. El uruguayo pasó a préstamo al elenco dirigido por Hernán Crespo y tiene una obligación de compra del 50% del pase en caso de disputar al menos el 60% de sus partidos.

MIRA TAMBIÉN Las conmovedoras cartas con las que Neves y Emiliano Martínez se despidieron de Nacional

Este viernes, el jugador brindó sus primeras declaraciones para el equipo paulista y se refirió a la bienvenida que le dio el plantel: "Todos me recibieron muy bien, los argentinos que hay en el equipo me rodearon enseguida y me están ayudando", acotó recordando que Hernán Crespo, exdelantero argentino y actual técnico del club, también está teniendo un rol fundamental en su adaptación.

Respecto de los sectores del campo en los que puede aportar, Neves afirmó que le gusta jugar en cualquier parte del mediocampo. Luego añadió: "Tengo muchas ganas de ayudar desde donde me toque. Es un club con una grandeza muy importante”.

Sobre su condición física, el mediocentro comentó que, a pesar de no haber jugado los últimos encuentros en el conjunto de Martín Ligüera, se siente "bien", aunque deberá adaptarse al fútbol brasileño.